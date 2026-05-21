به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی به گسترش نفوذ نظامی و امنیتی خود در جنوب سوریه ادامه می‌دهد. منطقه‌ای که اکنون یا از طریق اشغال مستقیم و ایجاد پایگاه‌های نظامی و امنیتی و یا از راه برتری آتش و کنترل میدانی، تحت سلطه این رژیم قرار گرفته است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، رژیم صهیونیستی همزمان شروطی را نیز بر مقامات حکومت جولانی تحمیل کرده که بر اساس آن، نیروهای نظامی این حکومت اجازه استقرار در مناطق جنوب سوریه را ندارند و نیروهای امنیتی حکومت جولانی تنها می‌توانند از سلاح سبک استفاده کنند.

اگرچه تنش‌ها سراسر مناطق جنوبی سوریه هم‌مرز با اراضی اشغالی را دربرگرفته، اما طی دو هفته اخیر تمرکز اقدامات رژیم صهیونیستی بر استان قنیطره و حومه آن بیشتر شده است. جایی که عملیات بازرسی، بستن جاده‌ها و کنترل‌های امنیتی توسط نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به صورت پی‌درپی جریان دارد. اقدامی که ساکنان، آن را تلاشی عامدانه برای وادار کردن مردم به ترک خانه‌ها و تخلیه روستاها می‌دانند.

گلوله‌باران شبانه و ایجاد رعب

این تحولات همزمان با ادامه تنش‌های میدانی در جنوب سوریه رخ می‌دهد. تنش‌هایی که به گفته منابع محلی، از طریق شلیک عمدی گلوله‌های توپخانه‌ای به زمین‌های کشاورزی در شب، با هدف آتش زدن محصولات و ایجاد ترس در میان ساکنان دنبال می‌شود.

یک منبع محلی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» می‌گوید جنگنده‌ها و بالگردهای رژیم صهیونیستی نیز پروازهای خود را در ارتفاع پایین بر فراز جنوب سوریه افزایش داده‌اند. علاوه بر آن، پهپادهای رژیم صهیونیستی به‌طور مداوم در آسمان سوریه پرواز می‌کنند و اکنون آزادانه تا حومه دمشق پیش می‌روند.

بازداشت‌های گسترده و کوچ اجباری

در کنار این تحرکات، بازداشت شهروندان سوری توسط نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز ادامه دارد. بازداشت‌هایی که به گفته ساکنان منطقه، کاملاً تصادفی و بدون الگوی مشخص انجام می‌شود.

نیروهای صهیونیست پس از بازداشت افراد، از آن‌ها بازجویی می‌کنند و سپس برخی را آزاد می‌سازند؛ مسئله‌ای که باعث شده شماری از جوانان روستاها، محل زندگی خود را ترک کرده و به مناطق داخلی سوریه مهاجرت کنند.

روز گذشته، نیروهای نظامی صهیونیست در جریان عملیات گسترده بازرسی در چند منطقه، سه شهروند سوری از جمله دو نفر در مزرعه «البصالی» در جنوب قنیطره و یک نفر دیگر در مزرعه «ام اللوقس» را بازداشت کردند. این عملیات همچنین به مناطق شمالی قنیطره کشیده شد و با یورش به خانه‌ها همراه بود.

اعتراض خانواده‌های بازداشت‌شدگان

در پی ادامه بازداشت‌ها، خانواده‌های شماری از بازداشت‌شدگان مقابل دفتر سازمان ملل متحد در دمشق تجمع اعتراضی برگزار کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار آزادی فرزندان ناپدیدشده قهری خود شدند.

بر اساس بیانیه برگزارکنندگان این تجمع، تاکنون ۴۷ شهروند سوری توسط رژیم صهیونیستی بازداشت و برخی از داخل خانه‌هایشان و برخی دیگر در ایست‌های بازرسی یا گشت‌های امنیتی به‌صورت قهری ناپدید شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که پرونده کامل بازداشت‌شدگان به سازمان ملل تحویل داده شده و از دبیرکل این سازمان و نهادهای مرتبط با پرونده ناپدیدشدگان خواسته شده برای مشخص شدن محل نگهداری این افراد و آزادی بی‌قید و شرط آنان فوراً اقدام کنند.

همچنین خانواده‌ها خواستار ورود فوری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به محل‌های نگهداری بازداشت‌شدگان شده‌اند تا وضعیت سلامت آنان، به‌ویژه افرادی که هنگام بازداشت دچار جراحات شدید شده‌اند، بررسی شود.

در این بیانیه تأکید شده که برخی خانواده‌ها بیش از یک عضو خود را در این بازداشت‌ها از دست داده‌اند و در میان بازداشت‌شدگان، دانش‌آموزان و دانشجویان نیز حضور دارند.

این تجمع بخشی از اعتراضات مداوم خانواده‌ها است. آن‌ها پیش‌تر نیز مقابل ساختمان وزارت خارجه حکومت جولانی در سوریه، تحصن کرده و خواستار گنجاندن پرونده بازداشت‌شدگان در هرگونه مذاکره احتمالی این حکومت با اسرائیل شده بودند. با این حال، حکومت جولانی تاکنون واکنش رسمی به این موضوع نشان نداده است.

گسترش نفوذ اسرائیل در جنوب سوریه

روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داده که رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود هزار کیلومتر مربع از اراضی غزه، لبنان و سوریه را تحت کنترل گرفته است. مساحتی که معادل حدود ۵ درصد از کل مساحت رژیم صهیونیستی در مرزهای به رسمیت شناخته‌شده سال ۱۹۴۹ می‌باشد.

به نوشته این روزنامه، رژیم صهیونیستی نقشه‌هایی از مناطق استقرار نیروهای خود در غزه و لبنان منتشر کرده، اما محل دقیق استقرار نیروهایش در سوریه همچنان اعلام نشده است.

رژیم صهیونیستی اکنون حضور پررنگی در استان سویداء در جنوب سوریه دارد و کنترل مناطق راهبردی از جمله قله جبل‌الشیخ را در دست گرفته است. همچنین گشت‌های نظامی رژیم صهیونیستی تا عمق خاک سوریه و حتی حومه دمشق پیشروی می‌کنند؛ بدون آنکه حکومت جولانی دخالت مستقیمی انجام دهد.

مقامات انتقالی حکومت جولانی می‌گویند که تمرکز آن‌ها بر مسیر سیاسی و دیپلماتیک برای رسیدن به توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی است.

