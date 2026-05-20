به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه، در سخنانی به مناسبت اختتامیه نشست جوانان «شریفان» وابسته به این جنبش و حلول ماه‌ ذی‌الحجه، تأکید کرد که محبت اهل‌بیت(ع) تنها یک احساس قلبی نیست، بلکه نیازمند «فداکاری و ایثار» است. وی این سخنان را شامگاه سه‌شنبه، دوم ذی‌الحجه ۱۴۴۷ قمری، در منزل خود در ابوجا، پایتخت نیجریه، ایراد کرد.

شیخ ابراهیم زکزاکی در این سخنرانی، ماه ذی‌الحجه را ماهی سرشار از فضیلت و حوادث مهم تاریخی توصیف کرد و به ازدواج حضرت علی بن ابی‌طالب(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد. او گفت این ازدواج، الگویی برای شیوه صحیح ازدواج در اسلام به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به ماجرای قربانی کردن حضرت ابراهیم(ع) و فرزندش حضرت اسماعیل(ع)، مفهوم قربانی را «ایثار و فداکاری در راه دین» دانست و تصریح کرد: «قربانی امروز ما این است که انسان آماده باشد هرآنچه در اختیار دارد را در راه دین فدا کند.»

شیخ زکزاکی در ادامه سخنانش به جایگاه و فضیلت اهل‌بیت(ع) پرداخت و گفت خداوند آنان را بر اساس حکمت خود برگزیده و پیروی از آنان را راه نجات قرار داده است. وی هشدار داد که حسادت نسبت به مقام اهل‌بیت(ع)، انسان را در مسیر انحراف قرار می‌دهد و افزود: «اگر خداوند جایگاهی به کسی داده، برای نجات خود نباید با او دشمنی کرد. حسادت، پیروی از سنت ابلیس است.»

شیخ زکزاکی با اشاره به حسادت یهودیان نسبت به حضرت محمد(ص)، به دلیل آنکه پیامبر اسلام از میان آنان نبود، و نیز حسادت ابلیس به حضرت آدم(ع)، این موارد را نمونه‌هایی تاریخی از پیامدهای حسادت دانست. او در پایان تأکید کرد: «محبت اهل‌بیت(ع) عمل می‌خواهد؛ یعنی انسان جان خود را تسلیم کند و در مسیر آنان گام بردارد.»

