به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین طاهریاکردی در گفتوگو با ابنا به تبیین ابعاد شخصیتی شهید خدمت، آیتالله سیدابراهیم رئیسی پرداخت و اظهار داشت: برای درک عمق ارادت و ولایتمداری شهید رئیسی، باید از نزدیک با ایشان زندگی و رفتار وی را لمس میکردید.
وی با یادآوری خاطرهای از دوران انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ که به عنوان مشاور بینالملل در کنار ایشان حضور داشت، گفت: در جلسهای به ایشان عرض کردم که چرا برای ریاستجمهوری ورود کردید؟ ایشان جملهای کلیدی فرمودند که نشاندهنده عمق نگاهشان بود: «آدم عاقل امام رضا(ع) را رها نمیکند که رئیسجمهور شود؛ من همواره آرزو داشتم خادم امام رضا(ع) باشم، اما تکلیف شرعی مرا به این مسیر کشاند تا به نظام اسلامی خدمت کنم.»
ولایتپذیری به معنای پیگیری منویات ولیفقیه
سرپرست ستاد امر به معروف کشور با بیان اینکه شهید رئیسی همواره به دنبال درک «منویات» رهبر معظم انقلاب بود، خاطرنشان کرد: ایشان به جای اکتفا به دستورات ظاهری، بر تحقق منویات آقا در حوزههای مبارزه با فساد اداری، اجرای عدالت، اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف نظام تمرکز داشت. شهید رئیسی معتقد بود ما سرباز نظام هستیم و نباید با نظرات شخصی و اجتهادهای بیمورد، در مسیر ولایت خلل ایجاد کنیم.
وی افزود: ایشان در اصلاح ساختارهای معیوب اداری نگاهی مبنایی داشت و میفرمود «صرفاً با تغییر افراد، مشکل حل نمیشود؛ ساختار باید اصلاح گردد.» او معتقد بود مسئول نباید برای خوشایند مردم یا کسب محبوبیت لحظهای کار کند، بلکه باید در چارچوب اهداف نظام و برای رفع فقر و تبعیض عمل کرد تا در تاریخ ماندگار شود.
سادهزیستی؛ الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین(ع)
حجتالاسلاموالمسلمین طاهریاکردی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخصه سادهزیستی شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: ایشان همواره سادهزیستی رهبر معظم انقلاب را الگو قرار میداد و تأکید داشت که حاکم جامعه اسلامی باید مانند پایینترین قشر جامعه زندگی کند.
وی ادامه داد: شهید رئیسی میگفت «من طعم فقر را چشیدهام؛ من میدانم اجارهخانه نداشتن، سرما کشیدن و سختیهای معیشتی چه معنایی دارد.» این نگاه باعث شده بود که ایشان حتی در جایگاه تولیت آستان قدس رضوی نیز از پذیرش منازل تشریفاتی و وسیع خودداری کند و میگفت «من آمدهام خادم امام رضا(ع) باشم، نه رئیس امام رضا(ع).»
سرپرست ستاد امر به معروف کشور تأکید کرد: شهید آیتالله رئیسی معتقد بود اگر مسئولی بخواهد طبق سیره امیرالمؤمنین(ع) حکمرانی کند، باید خود را برای تهمتها و سرزنشها آماده سازد، اما هرگز نباید از مسیر حق و سادهزیستی فاصله بگیرد؛ چرا که حفظ جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین معروف، اوجب واجبات است و ایشان در این مسیر، جان خود را نیز تقدیم کرد.
شهید رئیسی در دلهای مردم دنیا حکومت میکرد/ دولت را با انبارهای خالی تحویل گرفت، اما گلایه نکرد
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر اینکه شهید آیتالله رئیسی فراتر از یک شخصیت سیاسی، در قلبهای مردم جای داشت، اظهار کرد: ابعاد بینالمللی محبوبیت ایشان و نجابتشان در مواجهه با چالشهای اقتصادی دولت، از ویژگیهای منحصربهفرد ایشان بود.
طاهریاکردی در ادامه تبیین ویژگیهای شهید خدمت، با اشاره به بازتاب جهانی شهادت آیتالله رئیسی گفت: واکنش کشورهای مختلف، از اعلام عزای عمومی در هند تا ارسال پیامهای رسمی تسلیت، نشان داد که شهید رئیسی در قلبهای مردم دنیا حکومت میکرد. او حقیقتاً یک شخصیت تراز بینالمللی بود.
نجابت در برابر میراثِ بدهیها
وی با اشاره به شرایط دشوار آغاز به کار دولت سیزدهم تصریح کرد: شهید رئیسی دولتی را تحویل گرفت که با بدهیهای کلان و پیشخوری درآمدهای نفتی مواجه بود. انبارهای کشور خالی بود، اما ایشان هیچگاه لب به گلایه و شکوه باز نکرد. همواره به اطرافیان تأکید داشت که «راضی نیستم کسی از وضعیت گذشته شکوه کند؛ فقط به فکر حل مشکلات باشید و کار را پیش ببرید.»
مبارزه با فساد از درون دستگاهها
سرپرست ستاد امر به معروف کشور در خصوص مشی ایشان در مبارزه با فساد اداری بیان کرد: شهید رئیسی در مبارزه با فساد بسیار جدی و قاطع بود. ایشان بارها به بنده تأکید میکرد که «به جای تمرکز بر حواشی، به درون ادارات بروید و مدیران فاسدی که چوب لای چرخ پیشرفت کشور میگذارند را شناسایی کنید. اگر خودتان نتوانستید برخورد کنید، به من اطلاع دهید تا شخصاً ورود کنم.» نگاه ایشان، نگاهی آسمانی بود و تمام تلاشش را برای اجرای عدالت و رفع تبعیض به کار بست.
دستاوردهای اقتصادی و نگاه به آینده
طاهریاکردی به موفقیتهای دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: دستاوردهای قابلتوجهی همچون عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای و رشد اقتصادی کشور، گواه تلاشهای شبانهروزی ایشان است. وی در دو سال پایانی دولت موفق به کنترل نرخ ارز شده بود و برنامهریزی دقیقی برای کاهش قیمتها و بهبود معیشت داشت که متأسفانه با شهادت ایشان، این مسیر ناتمام ماند.
وی با اشاره به داغ فقدان این خدمتگزار صدیق خاطرنشان کرد: حقیقت این است که ما هنوز ایشان را به درستی نشناختهایم. جمله پرمعنای رهبر معظم انقلاب که فرمودند «دلم برای رئیسی سوخت»، شاید گویای بسیاری از مجاهدتهای خاموش، مظلومیتها و دردهایی باشد که این شهید بزرگوار در راه خدمت به مردم و نظام اسلامی با تمام وجود لمس کرد.
شهید رئیسی با مردم زندگی میکرد/ خستگی مسئولیت را با لبخند رضایت محرومان از تن میزدود
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به روحیه جهادی و مردمی شهید آیتالله رئیسی گفت: ایشان نهتنها مانند مردم میزیست، بلکه تمام توان خود را برای رفع محرومیت و تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفت.
طاهریاکردی در ادامه تبیین ابعاد شخصیتی شهید خدمت، آیتالله سیدابراهیم رئیسی، اظهار کرد: در نگاه ایشان، مسئولیت صرفاً یک جایگاه نبود، بلکه فرصتی برای رفع محرومیت و خدمت به مردم به شمار میرفت. شهید رئیسی معتقد بود تا زمانی که محرومیت در جامعه وجود دارد، مسئولان باید همانند مردم و در کنار آنان زندگی کنند.
وی با بیان اینکه شهید رئیسی هیچگاه خود را از مردم جدا نمیدید، افزود: بسیاری از مسئولان، روزهای پنجشنبه و جمعه را تعطیل میکردند، اما ایشان این روزها را به سفرهای استانی، بازدیدهای حومه تهران و مأموریتهای کاری اختصاص میداد. حتی زمانی که اطرافیان از خستگی به ایشان میگفتند، پاسخ میداد: «من از این کارها خستگیام در میرود؛ وقتی لبخند رضایت را در چهره مردم میبینم، همه خستگیام برطرف میشود.»
همدلی عملی با طبقات محروم
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تصریح کرد: شهید رئیسی در گرمای خوزستان در کنار مردم حضور پیدا میکرد و تأکید داشت که نباید زیر سایهبان باشد، چراکه مردم در سایهبان نیستند. این رفتار نشاندهنده همدلی عمیق و عملی ایشان با اقشار پایین جامعه بود.
وی ادامه داد: شهید رئیسی در شرایطی مسئولیت را بر عهده گرفت که کشور با بحران ارزی جدی مواجه بود و نرخ ارز در مقایسه با سالهای قبل افزایش قابل توجهی یافته بود. با این حال، نگاه او این بود که مسئولان نیز باید فشارهای مردم را حس کنند و در کنار آنان باشند. ایشان حتی درباره حق مأموریتهای غیرضروری و پرداختهای دلاری در دستگاهها صریح و قاطع بود و معتقد بود چنین امتیازهایی در نظام اسلامی معنا ندارد.
طاهریاکردی گفت: شهید رئیسی حق مأموریت دلاری را حذف کرده بود و باور داشت که مسئولان باید شب و روز خود را برای مردم بگذارند و خستگی را با خدمت صادقانه از تن بیرون کنند، نه با امتیازهای ویژه.
دستاوردهای عمرانی و معیشتی
وی با اشاره به برخی اقدامات مهم دولت سیزدهم اظهار داشت: اجرای پروژههای بزرگ آبرسانی در خوزستان، پیگیری حل مشکلات کارگری در واحدهایی مانند هفتتپه و هپکو و تلاش برای رفع بیکاری، بخشی از کارنامه شهید رئیسی است. ایشان برای حل مسائل معیشتی و بهویژه موضوع مسکن نیز دغدغه جدی داشت.
این مسئول افزود: شهید رئیسی همواره بر تحقق ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تأکید میکرد و پیگیر طرحهایی بود که با واگذاری زمین به مردم، امکان خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعیف را فراهم کند. به گفته او، اگر این مسیر ادامه مییافت، بخش مهمی از مشکلات مسکن کشور قابل حل بود.
سیاست خارجی فعال و نگاه بینالمللی
طاهریاکردی با اشاره به عملکرد شهید رئیسی در عرصه سیاست خارجی تصریح کرد: ایشان ایران را در منطقه به جایگاه برتر رساند، روابط با کشورهای عربی را ترمیم کرد، مناسبات با چین و روسیه را در سطح بالایی قرار داد و مسیر تعامل با اروپا را نیز در حال بازسازی داشت.
وی گفت: ورود فعال ایران به پیمانهای شانگهای و بریکس از اقدامات مهمی بود که در دولت شهید رئیسی آغاز شد و در صورت ادامه حیات ایشان، ثمرات بیشتری برای کشور به همراه میداشت. همچنین برنامههای جدی برای توسعه کریدور ریلی چابهار ـ شمال ـ روسیه و اروپا در دستور کار داشت که میتوانست درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.
مظلومیت شهید خدمت
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پایان خاطرنشان کرد: شهید رئیسی در همه عرصهها؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بینالمللی، چهرهای درخشان و خدمتگزار بود. ایشان با وجود موانع داخلی و خارجی، تلاش شبانهروزی برای حل مشکلات مردم داشت، اما بسیاری از برنامههایش به سرانجام نرسید. جمله رهبر معظم انقلاب که فرمودند «دلم برای رئیسی سوخت»، گویای مظلومیت، مجاهدت و بیادعایی این شهید بزرگوار است.
..............................
پایان پیام
نظر شما