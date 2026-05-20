انجمن جهانی مسلمانان (شیعه) آمریکا: باید فوراً از مراکز اسلامی محافظت شود!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله تروریستی به مرکز اسلامی سن‌دیگو، «اتحادیه جهانی مسلمانان آمریکا» (UMAA) با انتشار بیانیه‌ای این حادثه را به‌شدت محکوم کرد و خواستار افزایش فوری تدابیر امنیتی در اطراف مراکز اسلامی، مساجد و مدارس دینی در سراسر ایالات متحده شد.

UMAA در این بیانیه ضمن ابراز همبستگی کامل با جامعه مسلمانان سن‌دیگو، از مقام‌های فدرال، ایالتی و محلی آمریکا خواست حضور نیروهای امنیتی و اقدامات حفاظتی را در اطراف اماکن اسلامی در سراسر کشور به‌طور فوری افزایش دهند. این اتحادیه همچنین برای قربانیان این حمله طلب رحمت الهی کرد و ابراز امیدواری نمود که آینده‌ای عاری از نفرت و خشونت رقم بخورد.

متن کامل بیانیه بدین شرح است:

اتحادیه جهانی مسلمانان آمریکا (UMAA) حمله تروریستی هولناکی را که صبح روز دوشنبه در مقابل مرکز اسلامی سن‌دیگو رخ داد و به کشته شدن غم‌انگیز سه مرد بی‌گناه انجامید، به‌شدت محکوم می‌کند. ما عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان و تمامی جامعه سن‌دیگو در این دوران سرشار از اندوه و شوک ابراز می‌داریم.

درخواست فوری برای تأمین امنیت سراسری

در پی این حمله ویرانگر، UMAA درخواست فوری خود را خطاب به مقام‌های فدرال، ایالتی و محلی در سراسر ایالات متحده مطرح می‌کند تا حضور نیروهای مجری قانون و تدابیر امنیتی در اطراف تمامی مراکز اسلامی، مساجد و مدارس وابسته به نهادهای دینی را فوراً افزایش دهند.

ما در همبستگی کامل با برادران و خواهران خود در سن‌دیگو ایستاده‌ایم. از خداوند متعال مسئلت داریم ارواح قربانیان را متعالی گرداند، به خانواده‌های داغدار آنان قدرت و شکیبایی عطا کند و آینده‌ای عاری از آفت نفرت و خشونت نصیب همگان سازد.

...........

پایان پیام