به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، گفت: چین همواره از حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفت‌وگو و مذاکره حمایت کرده است.

مائو نینگ افزود: امید است که طرف‌های مربوطه از این فرصت برای مذاکره در مورد راه‌حلی که نگرانی‌های مشروع همه طرف‌ها را در نظر بگیرد، استفاده کنند.

آمریکا؛ عامل اصلی بن‌بست کنونی

پکن در تازه‌ترین گزارش ملی خود درباره اجرای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد که ایالات متحده باید «صداقت» بیشتری در مسیر حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران از خود نشان دهد. در این سند، آمریکا به‌عنوان عامل اصلی بن‌بست کنونی در پرونده هسته‌ای ایران معرفی شده و خروج واشنگتن در سال ۲۰۱۸ از برجام «ریشه اصلی» تنش‌های فعلی عنوان شده است.

چین همچنین حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سال گذشته و اوایل سال جاری را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و این اقدامات را «نقض جدی حقوق بین‌الملل و اهداف منشور سازمان ملل» توصیف کرده است.

این گزارش نشان‌دهنده تلاش چین برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بازیگری فعال در نظام عدم اشاعه و همزمان اعمال فشار سیاسی بر واشنگتن در پرونده ایران است.

...................

پایان پیام/