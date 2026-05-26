دوحه ادعای پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری به ایران را تکذیب کرد؛ شایعات، تلاشی برای تخریب مسیر دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الاخبار در گزارشی نوشت: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که این گزارش‌ها کاملاً بی‌اساس و عاری از واقعیت هستند. وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» خاطرنشان کرد که چنین شایعاتی توسط جریان‌هایی بازنشر می‌شود که هدفشان تضعیف ثبات منطقه و به بن‌بست کشاندن مسیر گفتگوها است. وی تصریح کرد که تلاش‌های دیپلماتیک قطر شفاف و در هماهنگی کامل با شرکای منطقه‌ای است و این‌گونه روایت‌های جعلی، تنها تلاش‌هایی مذبوحانه برای خدشه‌دار کردن جایگاه دوحه به عنوان یک میانجی بین‌المللیِ قابل اعتماد در فرایند صلح محسوب می‌شود.

این تکذیبیه در حالی صادر می‌شود که تحرکات دیپلماتیک در منطقه به اوج خود رسیده است. روز گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در چارچوب ابتکار عمل پاکستان برای میانجی‌گری و پایان دادن به درگیری‌هایی که از ۲۸ فوریه گذشته میان ایران و جبهه آمریکا-اسرائیل آغاز شده، راهی دوحه شدند. رسانه‌های ایرانی حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران را نیز در ترکیب این هیئت بلندپایه اعزامی به قطر تأیید کرده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت ابعاد اقتصادی در مذاکرات جاری است.

از سوی دیگر، هم‌زمان با این تلاش‌های دیپلماتیک، تنش‌های میدانی همچنان ادامه دارد. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از روند مثبت گفتگوها سخن گفته اما تهدید به حملات جدید در صورت شکست مذاکرات را تکرار کرده است، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) مدعی انجام حملاتی در جنوب ایران شد. در مقابل، رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که جنگنده‌های آمریکایی قایق‌های ایرانی را در جنوب جزیره لارک و در محدوده راهبردی تنگه هرمز هدف قرار داده‌اند؛ اقدامی که پیچیدگی‌های مسیر دستیابی به یک «توافق بزرگ» را بیش از پیش نمایان می‌کند.

.

...............

پایان پیام