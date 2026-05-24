به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ۱۵ کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیهای مشترک، تصمیم اقلیم خودخوانده «سومالیلند» برای افتتاح سفارت ادعایی در قدس اشغالی را محکوم کردند.
وزرای خارجه کشورهای مصر، ترکیه، عربستان، قطر، اردن، پاکستان، اندونزی، جیبوتی، سومالی، فلسطین، عمان، سودان، یمن، لبنان و موریتانی در این بیانیه ضمن محکوم کردن این اقدام سومالیلند، آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی برشمردند.
در این بیانیه آمده است: ما اقدام اقلیم سومالیلند را که از لحاظ بینالمللی به رسمیت شناخته نشده، مبنی بر افتتاح سفارت ادعایی در قدس اشغالی، اقدامی غیرقانونی و مردود میدانیم؛ این یک اقدام غیرقانونی و نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل و تعرض مستقیم به وضعیت حقوقی و تاریخی شهر اشغالی قدس است.
قدس شرقی؛ سرزمین اشغالی فلسطین
وزرای خارجه این کشورها همچنین مخالفت خود با هر گونه اقدام یکجانبه رژیم صهیونیستی را که هدف از آن نهادینه کردن واقعیت غیرقانونی قدس اشغالی یا مشروعیتبخشی به هر گونه رژیم و ترتیباتی بر خلاف قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل است، اعلام کردند و گفتند: قدس شرقی سرزمینی فلسطینی است که از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال است و هر گونه اقدامی برای تغییر وضعیت حقوقی و تاریخی آن باطل و بیاثر است و هیچ گونه اثر قانونی ندارد.
آنها همچنین بر حمایت کامل از یکپارچگی، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی و مخالفت با هر گونه اقدامات یکجانبه علیه تمامیت ارضی این کشور تأکید کردند.
