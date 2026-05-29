به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️در تحول امنیتی نادر و حساس، درگیری مسلحانه‌ای میان نیروهای ارتش پاکستان و عناصر پلیس در منطقه «لکی مروت» در شمال‌غرب این کشور رخ داد که به وارد آمدن تلفات انسانی به هر دو طرف انجامید و همچنان وضعیت منطقه متشنج گزارش می‌شود.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، نیروهای ارتش پاکستان پس از این درگیری‌ها، موفق شدند که وارد مرکز پلیس منطقه لکی مروت شده و تعدادی از اعضای کمیته‌های امنیتی این منطقه را بازداشت کنند. ساعاتی بعد نیز مذاکراتی میان دو طرف برگزار شد که در جریان آن، نمایندگان پلیس یا همان کمیته‌های امنیتی خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شدند، اما ارتش پاکستان با این درخواست مخالفت کرد.

«خالد خان» رئیس کمیته امنیتی که از سوی نیروهای پلیس در مناطق لکی مروت و بنو تشکیل شده است، اعلام کرد که نیروهای ارتش پاکستان شامگاه پنج‌شنبه به یک مرکز پلیس یا همان کمیته امنیتی در منطقه لکی مروت یورش بردند که این اقدام به درگیری‌های شدید میان دو طرف انجامید و خسارات انسانی بر جای گذاشت، هرچند وی جزئیاتی درباره تعداد کشته‌ها یا زخمی‌ها ارائه نکرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: نیروهای ارتش با لباس شخصی وارد این مرکز شدند و هنگامی که اعضای کمیته‌ها تلاش کردند مانع ورود آنان شوند، نظامیان اقدام به تیراندازی کردند. مسئله‌ای که موجب آغاز درگیری‌های شدید و وارد آمدن تلفات شد، بدون آنکه آمار دقیقی از خسارات منتشر شود.

خالد خان در کنفرانس خبری پس از مذاکرات گفت که گفت‌وگوها بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. افسران ارتش پاکستان، بازداشت‌شدگان را به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم کرده‌اند، اما این اتهامات بی‌اساس است. نمایندگان کمیته‌ها در مذاکرات خواستار آزادی همکاران خود شدند، اما ارتش نپذیرفت. نهاد نظامی تلاش دارد با توسل به زور، ما را وادار به تسلیم کند. به آنها گفتیم هر کاری می‌خواهید انجام دهید، اما ما نیز پاسخ خواهیم داد.

این نخستین بار است که در پاکستان درگیری مستقیمی میان نهادهای امنیتی رخ می‌دهد. هرچند اختلافات میان پلیس و ارتش پاکستان طی سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است. اعضای کمیته‌های امنیتی که عمدتاً از ساکنان محلی هستند، بارها در اعتراض به حضور ارتش، دست به تجمع و تحصن زده‌اند. آن‌ها معتقدند که حضور نظامیان یکی از عوامل وخامت اوضاع امنیتی در منطقه است. در مقابل، ارتش پاکستان این اتهامات را رد کرده و اعضای این کمیته‌ها که بیشتر آنان وابسته به پلیس هستند را به نقض حقوق شهروندان متهم می‌کند.

