به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات اسلامستیزانه سامی ویلسون، نماینده حزب وحدت دموکراتیک بریتانیا (DUP)، در نشست ۲۴ نوامبر مجلس عوام باعث شد ایوب خان، نماینده «ائتلاف مستقل»، او را به کمیسر استانداردهای پارلمانی ارجاع دهد. ویلسون در مخالفت با تصمیم «گروه مشورتی ایمنی بیرمنگام» برای منع ورود هواداران باشگاه فوتبال مکابی رژیم صهیونیستی به مسابقه لیگ اروپا، مدعی شد پلیس «به فشار سیاستمداران مسلمان و اوباش مسلمان» تن داده و این تصمیم «به زیان جامعه یهودی» بوده است.
این اظهارات با واکنش تند منتقدان روبهرو شد و ناظران آنها را مبتنی بر تعصب کور خواندند. ایوب خان در گفتوگو با «میدلایستآی» این سخنان را «تحریکآمیز، تفرقهافکن و بیمسئولیت» توصیف کرد و گفت ویلسون با استفاده از عبارت «اوباش مسلمان» یک جامعه آسیبپذیر را هدف قرار داده است. مطابق مقررات، کمیسر استانداردها بررسی خواهد کرد که آیا ویلسون با این اظهارات، قواعد رفتار شایسته و حفظ شأن مجلس را نقض کرده است یا خیر.
پیشتر، پلیس وستمیدلندز با استناد به اطلاعات دریافتی از پلیس هلند، هواداران مکابی را بهدلیل درگیریهای خشونتآمیز و جرائم ناشی از نفرتپراکنی «پرخطر» ارزیابی و از حضورشان در مسابقه بیرمنگام جلوگیری کرده بود؛ تصمیمی که با مخالفت حزب کارگر و برخی مقامات سیاسی همراه شد. در همین حال، بحثها درباره لزوم محدودیت برای تیمهای ورزشی وابسته به رژیم اشغالگر ادامه دارد و منتقدان از نهادهای بینالمللی میخواهند استانداردهای اخلاقی را در رقابتها رعایت کنند.
