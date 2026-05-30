به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظامیان ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در اعترافی کم‌سابقه از آنچه در ماه‌های اخیر در نوار غزه گذشته پرده برداشتند؛ جایی که به گفته آنان، «خط زرد» آتش‌بس به «خط مرگ» بدل شده و کشتار فلسطینی‌ها حتی پس از توافق، لحظه‌ای متوقف نشده است.

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس گزارش کرد که یک نظامی اسرائیلی صحنه‌ای را روایت می‌کند که در آن هم‌رزمانش پس از هدف قرار دادن یک خودروی فلسطینی در نزدیکی خط زرد، فریاد شادی سر می‌دهند و به یکدیگر تبریک می‌گویند. تمام سرنشینان خودرو کشته شده‌اند.

این نظامی که در دهه سوم زندگی خود قرار دارد، می‌گوید چنین صحنه‌هایی پس از برقراری آتش‌بس شکننده در اکتبر گذشته، به امری عادی بدل شده است. او به آسوشیتدپرس می‌گوید: «آنجا جنگل بود. بعد از آتش‌بس، دستور این بود: اگر کسی از خط عبور کند، شلیک کنید.»

خط زرد؛ مرزی که گاه نامرئی است و گاه مرگبار

با اجرایی شدن آتش‌بس، اسرائیل نیروهای خود را به یک منطقه حائل که با خط زرد مشخص شده عقب کشید و بدین ترتیب کنترل اندکی بیش از نیمی از نوار غزه را در اختیار گرفت. اما موقعیت دقیق این خط همواره مبهم و گاه نامرئی بوده است. در برخی نقاط، با بلوک‌ها و بشکه‌های زرد مشخص شده و در جاهایی دیگر، هیچ علامتی وجود نداشته است.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل می‌گوید اکنون تمام این خط به‌طور واضح علامت‌گذاری شده، اما نظامیان اسرائیلی روایت متفاوتی دارند.

یکی از این نظامیان می‌گوید فرماندهانش در پاسخ به درخواست علامت‌گذاری خط به او گفته‌اند: «زیادی کار دارد، وظیفه ما نیست و فلسطینی‌ها باید خودشان بدانند خط کجاست.»

اگر کسی از خط عبور کند، نابودش کن

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، سه نظامی ذخیره اسرائیل که بین اکتبر و ژانویه در غزه مستقر بوده‌اند، به شرط ناشناس ماندن با آسوشیتدپرس گفت‌وگو کرده‌اند. آن‌ها از ترس طرد شدن به خاطر اظهاراتشان، از افشای نام خود خودداری کرده‌اند اما می‌گویند خشم و اندوه ناشی از آنچه دیده‌اند، وادار به صحبتشان کرده است.

یکی از سربازان می‌گوید سربازانی که شلیک می‌کنند یا دستور حملات پهپادی را صادر می‌کنند، همیشه نمی‌دانند چه کسی از خط عبور می‌کند. به گفته او، گاهی مختصات هدف بر اساس یک حدس یا آخرین جایی که فرد دیده شده اعلام می‌شود.

گروه افشاگر «شکستن سکوت» که شهادت‌های نظامیان اسرائیلی را گردآوری می‌کند، می‌گوید قواعد رژیم اسرائیل در بسیاری از مناطق، «شلیک برای کشتن» است. در یکی از این روایت‌ها که آسوشیتدپرس دیده، نظامی اسرائیلی، دستورالعمل مربوط به عبور از خط زرد را چنین شرح می‌دهد: «تحت هر شرایطی نابودش کن.»

نظامی دیگری که هفته‌ها پس از آتش‌بس در غزه مستقر بوده، می‌گوید پیام فرماندهان حفظ خط به هر قیمتی بود. او می‌گوید: «یک حس عمومی وجود داشت که جان انسان‌ها ارزش ندارد.»

او همچنین می‌گوید گرچه گاهی تک‌تیراندازها برای افرادی که نزدیک خط می‌شدند تیر اخطار شلیک می‌کردند، اما فرماندهان از نظامیان اسرائیلی می‌خواستند برای محافظت از خود «بیشتر عمل کنند»؛ چیزی که به گفته او، به معنای شلیک‌های مرگبارتر تفسیر می‌شد.

بیش از ۹۰۰ شهید از زمان آتش‌بس

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرایی شدن آتش‌بس، بیش از ۹۰۰ نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند که ده‌ها تن از آن‌ها در نزدیکی یا بر فراز خط زرد بوده‌اند. طبق آمار و ارقام یک سازمان غیرانتفاعی آمریکا، مرگ‌های ثبت‌شده در نزدیکی خط زرد یا مربوط به عبور از آن، از ژانویه تا آوریل بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته؛ از ۵۸ مورد به ۷۳ مورد. آوریل همچنین مرگبارترین ماه سال جاری در غزه بوده است.

ارتش اسرائیل در توجیه این جنایات و در پاسخ به آسوشیتدپرس گفته است که منطقه مجاور خط زرد یک «محیط عملیاتی حساس» است و با نصب تابلوهایی، نزدیک شدن به آن ممنوع اعلام شده است. ارتش اسرائیل مدعی است که صرف نزدیک شدن غیرنظامیان به خط، آن‌ها را هدف قرار نمی‌دهد و قواعد درگیری مستلزم استفاده از اخطار پیش از توسل به زور است.

اما ناداو وایمن، مدیر اجرایی «شکستن سکوت» و از کهنه‌سربازان ارتش اسرائیل، می‌گوید دستورات و سیاست‌های فرماندهان عالی ارتش «واقعیتی را خلق کرده که در آن غیرنظامیان بی‌شماری برای عبور از خطوط نامرئی کشته شده و می‌شوند.»

در بحبوحه این تحولات، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، این هفته اعلام کرد که اسرائیل اکنون ۶۰ درصد غزه را تحت کنترل دارد و گام بعدی، کنترل ۷۰ درصد از این سرزمین است.

اما نظامیان اسرائیلی که در میدان نبرد حضور داشته‌اند، واقعیت را چیز دیگری می‌بینند. یکی از آن‌ها به آسوشیتدپرس می‌گوید: «اسمش را آتش‌بس گذاشته‌اند، مسخره است.» و نظامی دیگر چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «باید دیگر از این واژه استفاده نکنیم. این واژه به کار کسانی نمی‌آید که می‌خواهند جنگ تمام شود.»

...........

پایان پیام/