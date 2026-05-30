به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبلاط در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی لوموند گفت واداشتن آمریکا به مجبور کردن اسرائیل برای خروج از جنوب لبنان و پایبندی به آتش‌بس، در شرایط کنونی بیش از آنکه یک گزینه عملی باشد، به خیال شباهت دارد. او همچنین تأکید کرد نمی‌توان حزب‌الله را به‌تنهایی مسئول جنگ‌ها دانست، زیرا به گفته وی، اهداف و نیت‌های اسرائیل همچنان روشن نیست و تحولات میدانی نشان می‌دهد تل‌آویو مسیر تشدید تنش را دنبال می‌کند.

رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با متهم کردن اسرائیل به اجرای سیاست تخریب سازمان‌یافته در روستاهای لبنان، گفت این روند با هدف وادار کردن ساکنان به ترک خانه‌هایشان دنبال می‌شود؛ رویکردی که به گفته او، مشابه آنچه در غزه رخ داده، در جنوب لبنان نیز در حال تکرار است. جنبلاط همچنین هشدار داد که جنگ‌های اسرائیل در چارچوبی فراتر از لبنان، با هدف تضعیف نظم منطقه‌ای دنبال می‌شود و افزود اسرائیل حدود ۶۰ روستا را در جنوب لبنان به‌طور کامل ویران کرده و خطی موسوم به «خط زرد» ترسیم کرده که ممکن است دامنه آن به بخش‌هایی از حوران و استان درعای سوریه نیز کشیده شود.

اظهارات جنبلاط در حالی مطرح می‌شود که حملات اسرائیل به شهرها و روستاهای جنوب لبنان ادامه دارد و مناطق مسکونی و تجاری همچنان هدف قرار می‌گیرند؛ حملاتی که همزمان با افزایش شمار شهدا و مجروحان، نگرانی‌ها نسبت به گسترش درگیری و پیچیده‌تر شدن فضای سیاسی و امنیتی لبنان را افزایش داده است.

...........

پایان پیام