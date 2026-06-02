به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حکومت طالبان اعلام کرد که با وجود توقف مذاکرات مستقیم با پاکستان، گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان کابل و اسلام‌آباد ادامه دارد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، گفت کابل از مسیرهای مختلف تلاش می‌کند کانال‌های ارتباطی را فعال نگه دارد و «درهای مذاکره همچنان باز است».

فطرت با اشاره به این‌که آخرین نشست مستقیم دو طرف در شهر اورومچی چین برگزار شده، افزود از آن زمان تاکنون مذاکرات رودررو انجام نشده است.

او دلیل توقف پیشرفت گفت‌وگوها را «خواسته‌های غیرعملی و غیرمنطقی پاکستان» عنوان کرد و گفت درخواست کابل روشن است: احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان و توقف «حملات ناروا» علیه مردم این کشور.

در بخش دیگری از اظهارات، معاون سخنگوی طالبان بار دیگر ادعاهای اسلام‌آباد درباره حضور یا حمایت کابل از گروه‌های مسلح فعال در پاکستان را رد کرد و گفت هیچ گروهی، از جمله تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، در خاک افغانستان فعالیت ندارد.

او مدعی شد مراکز این گروه‌ها در داخل پاکستان است و موضوعات مرتبط با بلوچستان و فعالیت تی‌تی‌پی را «مسائل داخلی پاکستان» خواند.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، پس از سفر اخیرش به مسکو و گفت‌وگوهای امنیتی با مقام‌های روسیه، موضع تندتری علیه پاکستان اتخاذ کرده است.

او گفته بود پاکستان در آینده نزدیک «جرئت حمله هوایی» به افغانستان را نخواهد داشت و هر اقدام نظامی با «پاسخ متقابل» مواجه می‌شود؛ موضعی که به باور برخی تحلیلگران می‌تواند با رایزنی‌های امنیتی کابل و مسکو بی‌ارتباط نباشد.

هم‌زمان منابع مطلع از برنامه‌ریزی برای ادامه رایزنی‌های غیررسمی طالبان و پاکستان در کابل خبر داده‌اند.

این گفت‌وگوها قرار بود پیش از عید قربان برگزار شود، اما بنا بر گفته منابع، چالش‌هایی از سوی پاکستان باعث تعویق آن شده است.

در دور نخست این نشست‌ها، از افغانستان عاطف مشعل، عبیدالله بهیر، جعفر مهدوی و غنچه‌گل ارمان و از پاکستان آصف درانی، مشاهد حسین و حامد میر حضور داشتند.

در سال‌های اخیر نیز چندین دور گفت‌وگو در استانبول، دوحه و اورومچی برگزار شده، اما به نتیجه عملی نرسیده است.

در دوحه تلاش‌ها برای ایجاد سازوکار مشترک امنیتی به‌دلیل اختلاف بر سر نحوه مهار تی‌تی‌پی متوقف شد و در استانبول نیز اختلافات درباره نظارت مرزی و تعریف تهدیدهای امنیتی مانع دستیابی به توافق شد.

آخرین نشست در اورومچی با میانجی‌گری چین برگزار شد؛ هرچند طرفین از فضای مثبت سخن گفتند، اما جلسه بدون دستاورد مشخص پایان یافت و اختلافات باقی ماند.

