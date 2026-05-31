ملا یعقوب مجاهد: توافق نظامی با روسیه علیه هیچ کشوری نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ملا یعقوب مجاهد، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، پس از بازگشت از روسیه به کابل، با اشاره به امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی و فنی میان افغانستان و روسیه تصریح کرد: این توافقنامه علیه هیچ کشوری نیست، بلکه برای حفظ امنیت و دفاع افغانستان انجام شده است.

وی افزود: اگر کشورهای دیگر نیز بخواهند توافقنامه مشابهی را با افغانستان امضا کنند، ما می‌توانیم با آنان گفت‌وگو کنیم.

رفع هرگونه نگرانی از توافق با روسیه

وزیر دفاع افغانستان هرگونه نگرانی در مورد توافقنامه افغانستان و روسیه را بی‌مورد دانست و گفت: این توافقنامه ماهیت همکاری‌های نظامی و فنی دارد و توافقنامه امنیتی نیست که کشورهای دیگر درباره آن نگران باشند.

ملا یعقوب مجاهد افزود: بسیاری از تجهیزات نظامی در افغانستان از نوع تجهیزات روسی است و لازم بود حکومت افغانستان برای ترمیم و ارتقای این تجهیزات با کشور سازنده آن توافقنامه امضا کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه افغانستان نیاز به سیستم دفاعی دارد، در این زمینه بحث خواهد شد که «کدام سیستم دفاعی داشته باشیم و از کدام کشور وارد کنیم».

هشدار به پاکستان: جرأت حمله نخواهید داشت

مجاهد در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: کاری می‌کنیم که دیگر پاکستان جرأت نکند به افغانستان حمله کند.

وی افزود: پاکستان در ماه‌های گذشته توانسته است هر بخشی از افغانستان را بمباران کند، اما ما تلاش کردیم که دیگر پاکستان «جرأت» این کار را نداشته باشد.

گفتنی است امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی و فنی میان افغانستان و روسیه، مهمترین دستاورد سفر ملا یعقوب مجاهد به مسکو بوده است.

