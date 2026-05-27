طالبان: افغانستان منشأ هیچ تهدیدی برای منطقه و جهان نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات «الکساندر بورتنیکوف»، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه، اعلام کرد که هیچ کشوری نباید درباره تهدیدهای برخاسته از افغانستان نگرانی داشته باشد.

مجاهد با تأکید بر اینکه افغانستان کنونی تهدیدی برای کشورهای منطقه و جهان نیست، گفت این حکومت اجازه نخواهد داد هیچ‌گونه ناامنی از خاک افغانستان سرچشمه بگیرد.

سخنگوی حکومت طالبان همچنین از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان خبر داد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که الکساندر بورتنیکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و سرویس‌های ویژه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، نسبت به فعالیت شاخه خوراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان هشدار داد.

رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه اظهار داشت داعش خوراسان با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس در تلاش برای تضعیف حکومت طالبان است و می‌کوشد نفوذ خود را به‌ویژه در مناطق شمالی افغانستان گسترش دهد.

بورتنیکوف همچنین اعلام کرده بود این گروه تروریستی در حال جذب نیرو از کشورهای آسیای مرکزی و مهاجران ساکن روسیه است و شبکه‌های مخفی برای برنامه‌ریزی حملات تروریستی در منطقه شکل گرفته‌اند.

الکساندر بورتنیکوف در ادامه اظهارات خود بر ضرورت گسترش همکاری‌های ضدتروریستی با حکومت طالبان تأکید کرده و گفته بود امنیت منطقه به ثبات افغانستان و روابط میان کابل و اسلام‌آباد وابسته است.

