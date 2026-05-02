حملات مرگبار اسرائیل به جنوب لبنان/ صومعه مسیحی هم تخریب شد

دست‌کم ۱۶ شهید و شماری زخمی برجای گذاشت.

ارتش اسرائیل دیروز شنبه حملات شدیدی به مناطق جنوبی لبنان انجام داد که بر اساس آمار رسمی، دست‌کم ۱۶ شهید و شماری زخمی برجای گذاشت.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد که این حملات، زیرساخت‌های متعلق به حزب‌الله را هدف قرار داده است.

در مقابل، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که اسرائیل، مجموعه‌ای از حملات هوایی را در جنوب این کشور انجام داده است.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که این حملات مناطق الریحان، الجبور، برغز، وادی بلاط، بصلیا، جباع و برج قلاویه را هدف قرار داده و همچنین اطراف شهرک فرون در جنوب لبنان زیر آتش توپخانه قرار گرفته است.

خبرگزاری آناتولی شمار حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه را بیش از ۴۴ مورد اعلام کرد. پیش‌تر نیز ارتش اسرائیل با صدور دو هشدار، خواستار تخلیه ۹ روستای دیگر در جنوب لبنان شده بود.

پاسخ حزب‌الله

در همین حال، حزب‌الله اعلام کرد در واکنش به نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به روستاهای جنوب لبنان، اقدام به انجام حملاتی علیه نیروهای اسرائیلی کرده است.

این جنبش در چند بیانیه اعلام کرد ۴ حمله با پهپادهای انتحاری و گلوله‌های توپخانه‌ای علیه اهداف اسرائیلی در منطقه البیاضه انجام داده است.

به گفته حزب‌الله، این حملات شامل هدف قرار دادن یک سامانه ضدزره از نوع «گیل اسپایک» و سه تجمع نظامیان اسرائیلی از جمله یکی در داخل یک خانه، بوده و اصابت‌های مستقیمی به‌همراه داشته است.

حزب‌الله تأکید کرد که این عملیات‌ها در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض‌های مکرر آتش‌بس انجام شده است.

هدف قرار دادن یک صومعه مسیحی

در تحولی مرتبط، انجمن کاتولیک فرانسوی «عمل شرق» اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی، یک صومعه مسیحی متعلق به راهبه‌ها در جنوب لبنان را تخریب کرده‌اند.

این انجمن در بیانیه‌ای این اقدام را تخریب عمدی یک مکان عبادت، خواند و همچنین از ویران‌سازی سیستماتیک خانه‌ها در جنوب لبنان با هدف جلوگیری از بازگشت غیرنظامیان، انتقاد کرد.

این تحولات تنها چند روز پس از انتشار تصاویری رخ داد که نشان می‌داد یک سرباز اسرائیلی با چکش، سر مجسمه‌ای از حضرت مسیح را در روستای دِبل در جنوب لبنان، نزدیک مرز اسرائیل، تخریب می‌کند.

ادامه تنش‌ها با وجود آتش‌بس

با وجود اجرای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ آوریل و تمدید آن پس از مذاکراتی در واشنگتن، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود، به‌ویژه در جنوب لبنان، ادامه می‌دهد که منجر به شهید و زخمی شدن افراد می‌شود. در این میان، حزب‌الله از انجام عملیات علیه نیروهای اسرائیلی یا شلیک موشک و پهپاد به سمت مناطق تحت کنترل اسرائیل، خبر می‌دهد.

از زمان آغاز حملات اسرائیل در ۲ مارس، بیش از ۲۶۰۰ نفر در لبنان شهید و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.

