به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیروز دوشنبه در پی حمله اسرائیل در جنوب لبنان، دو نظامی لبنانی زخمی شدند. همزمان، در نتیجه عملیاتهای حزبالله، سه سرباز اسرائیلی نیز زخمی شدند. حزبالله اعلام کرد که ۱۱ حمله علیه اهداف اسرائیلی انجام داده است. این در حالی است که شمار شهدای حملات اسرائیل در لبنان افزایش یافته و گزارشهایی از تلاش آمریکا برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و اسرائیل منتشر شده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد که یک افسر و یک سرباز در پی حمله اسرائیل به شهرک کفرّا از توابع شهر بنت جبیل در جنوب لبنان در هنگام جابهجایی با یک خودروی نظامی بین مواضع ارتش لبنان، دچار جراحات سطحی شدند.
وزارت بهداشت لبنان نیز پیشتر در همان روز اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت، ۱۷ نفر شهید شدهاند. با این رقم، تعداد کل شهدای حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون به ۲۶۹۶ شهید و ۸۲۶۴ زخمی رسیده است که در میان آنها ۱۸۶ کودک، ۲۶۰ زن و ۳۴ سالمند دیده میشوند.
همچنین تعداد حملات اسرائیل به تیمهای امدادی و بهداشتی لبنان به ۱۳۲ مورد رسیده که در نتیجه آن ۱۰۳ نفر شهید و ۲۳۸ نفر زخمی شدهاند. علاوه بر این، ۲۵ مرکز درمانی و ۱۱۹ آمبولانس آسیب دیدهاند و ۱۶ بیمارستان نیز خسارت دیدهاند که ۳ مورد از آنها بهطور کامل تعطیل شدهاند.
با وجود اعلام آتشبس از ۱۷ آوریل، ارتش اسرائیل همچنان بهصورت روزانه مواضعی را در لبنان هدف قرار میدهد و به تخریب گسترده خانهها در دهها روستا در جنوب لبنان، ادامه میدهد.
هشدار جدید
در همین حال، ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه به ساکنان ۶ روستای جنوب لبنان هشدار داد که منازل خود را ترک کنند. این اقدام در آستانه حملات جدید صورت گرفت. این روستاها شامل النبطیه الفوقا، میفدون، قلاویه، برج قلاویه، المجادل و صریفا هستند.
خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد که جنگندههای اسرائیلی بیش از ۲۰ نقطه در جنوب لبنان را هدف قرار دادهاند.
درگیری مستقیم
حزبالله روز دوشنبه اعلام کرد که ۱۱ عملیات علیه تجمعات نظامی و نیروهای اسرائیلی در چندین منطقه در جنوب لبنان انجام داده است. این اقدامات در واکنش به نقض آتشبس از سوی اسرائیل صورت گرفته است.
حزبالله در بیانیههایی جداگانه تأکید کرد که این عملیاتها در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به حملات اسرائیل به روستاهای جنوبی—که منجر به شهید و زخمی شدن غیرنظامیان شده—انجام شده است.
این عملیاتها شامل شلیک راکت و گلولههای توپخانهای به سمت تجمعات نظامی اسرائیل در مناطق البیاضه، القنطره، عیناتا و عدشیت القصیر بوده است. همچنین نیروهای اسرائیلی در شهرک دیر میماس نیز هدف قرار گرفتهاند.
حزبالله همچنین اعلام کرد که یک موضع توپخانهای جدید اسرائیل در منطقه رب ثلاثین را با استفاده از پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.
در عملیاتی دیگر، این گروه اعلام کرد که یک نیروی ترکیبی اسرائیلی را که قصد پیشروی در منطقه خلة الراج در شمال دیر سریان به سمت زوطر شرقی داشت، هدف قرار داده است.
این درگیری به یک نبرد مستقیم در فاصله بسیار نزدیک با استفاده از سلاحهای سبک و نیمهسنگین تبدیل شد. حزبالله اعلام کرد که در این درگیری، تلفات قطعی به نیروهای اسرائیلی وارد شده و ارتش اسرائیل، مجروحان را ابتدا زمینی به سمت شهرک مسغاف عام منتقل کرده و سپس با بالگرد به داخل اسرائیل انتقال داده است.
همچنین یک مقر فرماندهی جدید اسرائیل در منطقه البیاضه با پهپاد هدف قرار گرفته است.
زخمی شدن نظامیان اسرائیلی
ارتش اسرائیل هنوز واکنش فوری به این عملیاتها نشان نداده، اما پیشتر اعلام کرده بود که دو سرباز آن در درگیریهای جنوب لبنان زخمی شدهاند و برای درمان به بیمارستان رامبام در حیفا منتقل شدهاند.
رسانه رسمی اسرائیل گزارش داد که این دو سرباز در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای حزبالله، زخمی شدهاند.
همچنین اعلام شد که یک یگان از تیپ گولانی وابسته به لشکر ۳۶ ارتش اسرائیل هنگام پیشروی در خاک لبنان هدف تیراندازی قرار گرفت که منجر به زخمی شدن این دو نظامی شد.
روزنامه «یدیعوت آحرونوت» نیز گزارش داد که یک سرباز سوم اسرائیلی بر اثر انفجار یک پهپاد حزبالله در جنوب لبنان بهطور سطحی زخمی شده است.
تلاشها برای مذاکرات جدید
در عرصه دیپلماتیک، رسانههای اسرائیلی از تلاشهای آمریکا برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در هفته آینده خبر دادند.
بر اساس این گزارش، این مذاکرات قرار است در واشنگتن و با حضور سفیران دو کشور برگزار شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نشده است.
هفته گذشته نیز اعلام شده بود که آتشبس—که تا اواسط ماه مه تمدید شده—میتواند چارچوبی برای دستیابی به توافقی نهایی میان دو طرف باشد.
دو طرف پیشتر در ۱۴ و ۲۳ آوریل در واشنگتن گفتوگوهایی برگزار کرده بودند که مقدمهای برای مذاکرات صلح تلقی میشود.
«جوزف عون» رئیسجمهور لبنان بر ادامه مسیر مذاکرات تأکید کرده و گفته است که لبنان، گزینه دیگری ندارد. او اهداف این مذاکرات را خروج اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان و آزادی اسرا عنوان کرده است.
در عین حال، عون دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل که آمریکا خواهان آن است را رد کرده و گفته است: ابتدا باید به یک توافق امنیتی برسیم و حملات اسرائیل متوقف شود، سپس موضوع دیدار مطرح خواهد شد.
