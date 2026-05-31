به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس هیئت شرعی حزبالله در پیامی به هواداران و خانوادههای «مقاومت» اعلام کرد این گروه از موضع خود عقبنشینی نخواهد کرد و خواستههایش از جمله توقف کامل حملات، عقبنشینی اسرائیل، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و آغاز گفتوگو درباره راهبرد دفاعی، همچنان پابرجاست؛ موضعی که به گفته او «حتی اگر به مواجهه حسینی بیانجامد» نیز تغییر نخواهد کرد.
شیخ محمد یزبک در این پیام، با ستایش از «صبر و پایداری» نیروها و خانوادههای آنان، جنگجویان حزبالله را «حسینیون» و «بناکنندگان وطن» توصیف کرد و مدعی شد خون و رنج آنان در نهایت به «تطهیر سرزمین از رجس صهیونیستی-آمریکایی» منجر خواهد شد. او در بخشهایی از پیام خود با استناد به آیات قرآن و روایات، مقاومت را مسیر عزت و پیروزی دانست و خطاب به نیروهایش گفت که آنان در برابر دشمن، حامل «بابی از ابواب بهشت» هستند.
یزبک در ادامه، دولت لبنان را مسئول حفاظت از شهروندان و حاکمیت کشور دانست و گفت حزبالله ماهها پس از توافق با دشمن، صبر کرده و اجرای آن را رعایت کرده است؛ اما بهگفته او، این صبر در برابر ادامه حملات و آنچه «ناتوانی دولت در پیگیری بندهای توافق» خواند، بیپایان نخواهد بود. او همچنین مدعی شد طرحهایی که در داخل لبنان علیه مقاومت مطرح میشود، عملاً به سود اسرائیل تمام شده و حتی برخی در دولت و کابینه تلاش کردهاند مقاومت را «خارج از مشروعیت» نشان دهند.
رئیس هیئت شرعی حزبالله در بخش دیگری از پیام خود، خواستههای این گروه را بهصورت صریح برشمرد: توقف کامل آتش در خشکی، دریا و هوا، عقبنشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان، بازگشت اهالی به شهرها و روستاهایشان، آغاز بازسازی، آزادی اسرا و سپس ورود به گفتوگو درباره «استراتژی دفاعی» یا «دفاع ملی». او تأکید کرد این موضع، موضع نهایی حزبالله است و این گروه از آن عقب نخواهد نشست، حتی اگر این مسیر به رویارویی تازهای منتهی شود.
یزبک در پایان با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن، ابراز امیدواری کرد که «آزادی سوم» در راه باشد؛ تعبیری که بهنظر میرسد اشارهای به مرحلهای تازه از تحولات میدانی و سیاسی در لبنان و مرزهای جنوبی این کشور باشد.
..........
پایان پیام
نظر شما