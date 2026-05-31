به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از بامداد یکشنبه، مناطق وسیعی از جنوب لبنان هدف حملات بیسابقه و متمرکز هوایی، پهپادی و توپخانهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت که با به خاک و خون کشیدن غیرنظامیان در «دیرالزهرانی» و ویرانی گسترده زیرساختهای مسکونی، موج جدیدی از تشدید تنش در منطقه را رقم زد.
بیشترین تلفات این دور از حملات در شهرک دیرالزهرانی به ثبت رسید؛ جایی که جنگندههای رژیم صهیونیستی با بمباران مستقیم منازل مسکونی در نزدیکی شهرداری، جنایتی خونین علیه غیرنظامیان از جمله اعضای عشیره «الکریدین» مرتکب شدند. هماکنون نیروهای امدادی و تیمهای دفاع مدنی در میان وضعیت متشنج منطقه، در حال آواربرداری و جستوجوی پیکر شهدا و مجروحان از زیر خرابهها هستند.
دامنه این تجاوزات نظامی تنها به دیرالزهرانی محدود نمانده و مناطق متعددی از جمله نبطیه، کفرتبنیت، شوکین، کفررمان، و اطراف بیمارستان «حیرام» در صور را نیز در بر گرفته است. علاوه بر بمبارانهای هوایی، استفاده از پهپادها برای هدف قرار دادن کارگران کشاورز در برجالشمالی و موتورسواران در قصبیه، در کنار توپباران مناطق مرزی و انفجار سیستماتیک خانهها در شهرک دبین، نشاندهنده گستردگی و شدت این عملیات نظامی است که همچنان با پرواز مداوم هواپیماهای متجاوز بر فراز آسمان جنوب لبنان ادامه دارد.
