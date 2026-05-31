به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض در مراسمی که از سوی حزب‌الله برای بزرگداشت شهدای شهر «حولا» برگزار شد، ضمن بیهوده خواندن جلسات امنیتی در پنتاگون که ارتش لبنان در آن مشارکت داده شده است، اظهار داشت که این مذاکرات در دستیابی به کوچک‌ترین مطالبات لبنان، به‌ویژه برقراری آتش‌بس فراگیر و کامل، کاملاً ناکام مانده است.

وی در ادامه، تداوم روند مذاکره در سایه حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان در جنوب لبنان را نوعی پوشش غیرمستقیم برای جنایات اسرائیل دانست. به گفته فیاض، این استراتژی نه تنها منجر به توقف تجاوزات نشده، بلکه از حمایت از غیرنظامیان نیز بازمانده است.

فیاض با تأکید بر اینکه سیاست «رضایت و عقب‌نشینی» شکست‌خورده است، از مسئولان سیاسی کشور خواست تا با تغییر استراتژی، به دنبال ایجاد یک اجماع ملی برای ایستادگی در برابر وحشی‌گری رژیم صهیونیستی باشند. وی در پایان هشدار داد که تهدیدات فعلی، فراتر از جغرافیای جنوب رفته و موجودیت و تمامیت کیان لبنان را نشانه گرفته است.

