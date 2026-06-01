افت کشت خشخاش در افغانستان؛ یکی از عوامل کمبود کدئین در ایران

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران اعلام کرد کمبود برخی داروها از جمله کدئین صرفاً به تحریمها مرتبط نیست و بخشی از آن به تحولات افغانستان و کاهش چشمگیر تولید خشخاش بازمیگردد؛ کشوری که طی دو دهه گذشته از تولیدکنندگان اصلی تریاک جهان بهشمار میرفت و سهم مهمی در تأمین مواد اولیه داروهای مخدر صنعتی داشت.
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان، با اشاره به تداوم محدودیتهای ناشی از تحریمها گفت هرچند دارو بهصورت رسمی در فهرست تحریمها قرار ندارد، اما مشکلات انتقال پول، بیمه محمولهها و محدودیتهای حملونقل عملاً روند واردات مواد اولیه دارویی را مختل میکند.
او تأکید کرد همین موانع باعث میشود تأمین برخی اقلام حساس با تأخیر یا کاهش عرضه مواجه شود.
در عین حال، احمدی با اشاره به ظرفیت داخلی تولید دارو در ایران گفت حدود ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و همین موضوع تا حدی از تبدیل شدن کمبودها به بحران فراگیر جلوگیری کرده است.
این مقام صنفی همچنین به وابستگی صنعت دارو به صنایع بالادستی اشاره کرد و افزود اختلال در بخشهایی مانند پتروشیمی و فولاد میتواند تأمین اقلامی همچون بطریها، بلیسترها و شیشهآلات دارویی را دچار مشکل کند؛ مسئلهای که به گفته او در نهایت بر روند بستهبندی و توزیع دارو اثر میگذارد.
در بخش دیگری از این گزارش، به تحولات افغانستان پرداخته شده است؛ جایی که پس از فرمان رهبر طالبان برای ممنوعیت کشت خشخاش، سطح زیر کشت و تولید تریاک بهشدت کاهش یافته است.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، تولید تریاک در برخی مناطق افغانستان تا حدود ۹۰ درصد افت کرده و همین کاهش ناگهانی، بازار جهانی تریاک و مشتقات آن را با کمبود مواجه کرده است؛ روندی که بهطور طبیعی میتواند بر تأمین ماده اولیه داروهایی مانند کدئین در ایران نیز اثرگذار باشد.
همزمان، گزارشهای سازمان ملل از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی از جمله متآمفتامین در افغانستان حکایت دارد؛ تغییری که علاوه بر پیامدهای امنیتی و اجتماعی، به بیثباتی بازار سنتی مواد اولیه داروهای مخدر قانونی نیز دامن زده و فشار بیشتری بر زنجیره تأمین وارد کرده است.
به گفته عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان، در حال حاضر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه است و بخشی از این کمبودها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به عوامل بیرونی از جمله تحولات افغانستان مرتبط میشود.
او همچنین افزایش نرخ ارز و فشار بر بیمهها را از عوامل تشدید گرانی دارو عنوان کرد.
