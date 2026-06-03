حلیم فدایی: «افغانیت و اسلامیت» مانع صلح نیست، بخشی از واقعیت اجتماعی افغانستان است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حلیم فدایی، استاندار پیشین میدان وردک، در یادداشتی تازه، دیدگاههایی را که «افغانیت و اسلامیت» را مانع صلح در افغانستان معرفی میکنند، بهشدت مورد انتقاد قرار داده است.
او نوشته است افرادی که این مفاهیم را مانع صلح میدانند، درک دقیقی از ساختار اجتماعی افغانستان ندارند و تحلیلهای آنان بیشتر در فضای تبلیغاتی و غیرواقعی شکل میگیرد تا در متن جامعه.
فدایی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی جریانها گفته است که این گروهها بهجای شناخت واقعی از جامعه افغانستان، در فضایی شبیه «نمایش سیاسی» عمل میکنند و میکوشند با تولید روایتهای بحثبرانگیز، توجه و حمایت جلب کنند.
استاندار پیشین میدان وردک تأکید کرده است که «افغانیت و اسلامیت» از عناصر ریشهدار هویت جامعه افغانستان بهشمار میرود و نادیده گرفتن این مؤلفهها، به فاصله گرفتن از مردم منجر میشود.
به گفته او، هر تحلیل سیاسی که این عناصر را حذف کند، با واقعیت اجتماعی افغانستان سازگار نیست.
او همچنین از منتقدان خواسته است اگر به دیدگاههای خود باور دارند، آنها را در میان مردم مناطق مختلف افغانستان نیز مطرح کنند تا میزان پذیرش اجتماعی این دیدگاهها روشن شود.
فدایی در بخش دیگری از نوشته خود تصریح کرده است که سیاست موفق در افغانستان نیازمند شناخت دقیق از باورها، ارزشها و حساسیتهای جامعه است و بدون توجه به این مؤلفهها نمیتوان تحلیل سیاسی واقعبینانه یا راهحل مؤثری ارائه کرد.
او در پایان مدعی شده است که فاصله گرفتن از ارزشهای مورد قبول اکثریت جامعه، نهتنها به حل بحران افغانستان کمک نمیکند، بلکه میتواند زمینه سوءاستفاده سیاسی را نیز فراهم سازد و در نهایت به پیچیدهتر شدن وضعیت کشور بینجامد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که چند روز پیش دکتر محییالدین مهدی، عضو پیشین پارلمان، گفته بود «اسلامیت و افغانستان» مانع صلح و ثبات در کشور است.
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