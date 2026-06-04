حماس: مقاومت فقط نظامی نیست/ گزینه سیاسی همچنان روی میز است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمد نزال از سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس»، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: «مقاومت هنوز نقاط قوتی دارد و نمیتوان آن را فقط به حماس محدود کرد».
نزال در ادامه این مصاحبه توضیح داد: «مقاومت محدود به حوزه نظامی نیست؛ بلکه در حوزههای مدنی، اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد».
وی سپس اظهار داشت: «حماس مشارکت خود در مذاکرات قاهره را به تعویق نیانداخته است، زیرا هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده است».
این مقام حماس همچنین افزود: «گزینه سیاسی از طریق مذاکره و ارتباط با طرفهای ذیربط، از جمله آمریکا، همچنان روی میز است».
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