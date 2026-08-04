به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس مطالعه‌ای که از سوی دانشگاه تل‌آویو و با استناد به داده‌های اداره مرکزی آمار اسرائیل انجام شده، طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در مجموع ۲۶۸ هزار و ۵۰۹ نفر از ساکنان اسرائیل، این سرزمین را برای دوره‌ای دست‌کم سه‌ماهه ترک کرده‌اند؛ آماری که به گفته پژوهشگران، بالاترین میزان در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

همچنین تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰ هزار نفر برای مدت سه ماه یا بیشتر از اسرائیل خارج شده‌اند که به‌مراتب بالاتر از میانگین ثبت‌شده در دهه گذشته است.

تهیه‌کنندگان این پژوهش با وجود آنکه تأکید کرده‌اند سطح کنونی این مهاجرت‌ها هنوز تهدیدی فوری برای اقتصاد اسرائیل محسوب نمی‌شود، هشدار داده‌اند که ادامه این روند در بلندمدت می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد، نظام سلامت و بخش‌های متکی بر فناوری و دانش به همراه داشته باشد.

ایتای آتر، استاد دانشگاه تل‌آویو و سرپرست این پژوهش، اعلام کرد که حتی در سال ۲۰۲۵ نیز شمار افرادی که برای دوره‌های طولانی اسرائیل را ترک می‌کنند، همچنان در سطحی نگران‌کننده قرار دارد.

وی افزود اگر این روند ادامه یابد و تغییری در آن ایجاد نشود، در آینده می‌تواند امنیت و توان اقتصادی اسرائیل را با چالش مواجه کند.

پژوهشگران همچنین نسبت به افزایش مهاجرت نیروهای متخصص هشدار داده و اعلام کردند بررسی‌ها از رشد قابل توجه خروج پزشکان، دارندگان مدرک دکتری، مهندسان، دانشگاهیان و افراد با درآمد بالا حکایت دارد؛ موضوعی که به اعتقاد آنان، در صورت تداوم، می‌تواند بر ظرفیت علمی، درمانی و اقتصادی اسرائیل تأثیر منفی بگذارد.

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