به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در سیوهفتمین همایش «هفته امام خمینی» که به همت انجمن دانشجویان جنبش اسلامی در محل اقامت وی در ابوجا برگزار شد، به تبیین ابعاد شخصیتی و اندیشهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی پرداخت.
شیخ ابراهیم زکزاکی در این مراسم، امام خمینی(ره) را موهبتی الهی برای عصر حاضر توصیف کرد که تفکر امت اسلامی را دگرگون ساخت و تحولات عمیق و بنیادینی را در سطح بینالمللی رقم زد.
تحول در مفهوم انتظار در مکتب امام خمینی(ره)
وی با اشاره به تحول در مفهوم انتظار در مکتب امام خمینی(ره) اظهار داشت: بنیانگذار انقلاب اسلامی نگرش سنتی و انفعالی جامعه را نسبت به این موضوع تغییر داد؛ چرا که انتظار در مکتب امام، صرفاً نشستن، سکوت و منتظر ماندن نیست، بلکه حرکتی است پویا، مقتدرانه و توأم با عمل که هم پیش از ظهور حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و هم پس از ظهور آن حضرت، به عنوان یک وظیفه بر دوش آحاد امت قرار دارد.
رهبر جنبش اسلامی نیجریه تصریح کرد: امام خمینی(ره) نگاه جهان به دین را متحول ساخت؛ بهطوری که دین به عنوان راهی برای دستیابی به آزادی، عزت و استقلال شناخته شد، نه ابزاری برای سرکوب و تخدیر مردم، آنگونه که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی قدرتهای استکباری تبلیغ میشد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قدرت واقعی و مادی در دست تودههای مردم است، افزود: بنیانگذار انقلاب اسلامی به جهان آموخت که پیروزی نهایی بر مستکبران، تنها از طریق مبارزه با ظلم، ایستادگی در فتنهها و توکل راستین بر خداوند متعال به دست میآید. به همین دلیل است که امروز دشمنان اسلام و سلطهگران بینالمللی از تأثیرگذاری اندیشه امام در میان امت هراسانند و به تلاشهای خود برای جلوگیری از گسترش این تفکر الهی ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) زنده است، چرا که اندیشه، راه و مکتب ایشان زنده و جاری است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی نیازی به ایجاد راههای جدید نیست، بلکه تنها وظیفه امت اسلامی، پیروی دقیق و مخلصانه از مسیر هدایتگر ایشان است.
رهبر جنبش اسلامی نیجریه در پایان یادآور شد: این همان اندیشهای است که شهید سید خامنهای، مقتدرانه بر آن ایستاده و پای شمردهاند؛ لذا جهان امروز برای عبور از بحرانها، نیازمند بازگشت به اندیشه امام خمینی(ره) است، چرا که این تفکر تنها راه نجات و فلاح امتهاست.
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