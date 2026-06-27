به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با فرا رسیدن دهم ماه محرم (روز عاشورا)، آیین سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع)، با حضور ارادتمندان و پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در منزل شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه در ابوجا (پایتخت) برگزار شد.

به نقل از دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی، در روز دهم محرم سال ۱۴۴۸ هجری قمری، مراسم عزاداری شهادت پیشوای شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در محل اقامت رهبر جنبش اسلامی نیجریه در شهر ابوجا و با حضور جمع کثیری از محبان اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

شیخ زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در این مراسم با تأکید بر اینکه ایام عاشورا زمان درس‌آموزی و عبرت‌گیری است، تصریح کرد: «قیام امام حسین(ع) و نه گفتن ایشان به ستمگران به ما آموخت که هرگز نباید در برابر ظلم تسلیم شد؛ همچنین ثابت کرد که صرفِ داشتن قدرت یا حاکمیت، به معنای رهبریِ مشروع نیست و لزوماً اطاعت از آن را واجب نمی‌کند.»

وی در تحلیل نقش نهضت کربلا در حفظ دین مبین اسلام اظهار داشت: «مکتب امام حسین(ع) که بر پایه ایثار و ایستادگی در برابر ظالمان بنا شده، همان عاملی است که باعث بقا و استمرار دین گشت.»

شیخ زکزاکی در ادامه، پیروزی جمهوری اسلامی ایران را نمونه‌ای عینی و بارز از تمسک به این آموزه‌ها توصیف کرد و افزود: «این همان آموزه دینیِ ایستادگی بر حق و سرکشی در برابر ظلم است که اهل‌بیت(ع) آن را زنده نگاه داشتند.»

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در پایان سخنان خود تأکید کرد: «مسیر امام حسین(ع) یعنی ایثار به هر قیمتی و پایداری در صراط مستقیم؛ این تنها راه نجات ما در دنیا و آخرت است.»

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