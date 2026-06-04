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پزشکیان: نام آیت‌الله العظمی در تاریخ مرجعیت شیعه ماندگار است

۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۶
کد مطلب: 1822282
پزشکیان: نام آیت‌الله العظمی در تاریخ مرجعیت شیعه ماندگار است

رئیس‌جمهور ایران در پیامی به مناسبت درگذشت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض، با تسلیت این ضایعه به امت اسلامی و حوزه‌های علمیه، تأکید کرد که منش علمی، اعتدالی و خدمات گسترده این فقیه برجسته، جایگاهی ماندگار در تاریخ فقاهت و مرجعیت شیعه برای او رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، در پیامی رحلت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض را به مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و امت اسلامی تسلیت گفت.

وی در این پیام با استناد به آیه‌ی (یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)، این عالم ربانی را از چهره‌های برجسته فقاهت معاصر توصیف کرده و تأکید کرده است که وی عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تدریس، تحقیق و تربیت شاگردان در عالی‌ترین سطوح علوم اسلامی سپری کرده است.

پزشکیان همچنین با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و علمی آیت‌الله فیاض، از جمله اخلاص، تقوا، رویکرد اعتدالی و اهتمام به وحدت امت اسلامی، این خصوصیات را «سرمایه‌ای ارزشمند و ماندگار برای جهان اسلام» عنوان کرده است.

رئیس‌جمهور ایران در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرده است که خدمات علمی و اجتماعی این مرجع فقید، به‌ویژه در حمایت از طلاب و مردم نیازمند، موجب شده نام و یاد او در تاریخ فقاهت و مرجعیت شیعه ماندگار شود.

در پایان این پیام، دکتر پزشکیان ضمن تسلیت این ضایعه به شاگردان، مقلدان و خانواده آن مرحوم، برای او علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرده است.

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پایان پیام/

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