به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمدجواد محسنی، رئیس مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله محسنی، در پیامی به مناسبت ارتحال آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض(رحمة‌الله علیه)، از ایشان به عنوان یکی از استوانه‌های کم‌نظیر فقاهت و مرجعیت در جهان تشیع یاد کرد.

وی در این پیام با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله فیاض تأکید کرد: «حوزه‌های علمیه، جهان تشیع و جامعه علمی اسلام، یکی از استوانه‌های کم‌نظیر فقاهت و مرجعیت را از دست دادند؛ فقیهی که دهه‌های متمادی در بلندای تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان و هدایت دینی مؤمنان ایستاد و نام او با تاریخ معاصر حوزه علمیه نجف اشرف پیوندی ناگسستنی یافت.»

محسنی، ارتحال این عالم برجسته را اندوهی بزرگ و خسارتی سنگین برای امت اسلامی و خاندان علم و اجتهاد توصیف کرد و افزود که آیت‌الله فیاض عمر پربرکت خود را در راه اعتلای معارف اسلامی، صیانت از میراث اهل‌بیت(علیه‌السلام)، تربیت نسل‌های متعدد از عالمان و مجتهدان و هدایت فکری و دینی مؤمنان سپری کرد.

رئیس مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار آیت‌الله محسنی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه این عالم برجسته در میان مردم افغانستان، خاطرنشان کرد که انتساب آیت‌الله فیاض به افغانستان و حضور گسترده شاگردان، فضلا و مقلدان افغانستانی در محضر علمی ایشان، موجب شده بود که نام این عالم سرشناس افغانستانی با تاریخ معاصر حوزه‌های علمیه و حیات دینی جامعه افغانستان پیوندی عمیق و ماندگار داشته باشد.

وی در بخش دیگری از پیام خود به روابط علمی و دیرینه میان آیت‌الله فیاض و آیت‌الله محسنی اشاره کرد و نوشت: «در صفحات درخشان حوزه علمیه نجف اشرف، نام حضرت آیت‌الله العظمی فیاض همواره در کنار نام عالم مجاهد حضرت آیت‌الله العظمی محسنی یادآور سالیان طولانی هم‌نشینی علمی، هم‌درسی، هم‌مباحثگی و رفاقتی استوار و صادقانه است.»

به گفته محسنی، این پیوند علمی و اخلاقی که بر پایه مشترکات فکری و آرمان‌های بلند دینی شکل گرفته بود، در طول دهه‌ها به سرمایه‌ای ارزشمند از مودت، احترام و اعتماد متقابل تبدیل شد و تا واپسین سال‌های عمر این دو شخصیت برجسته استمرار یافت.

وی یاد و نام آیت‌الله فیاض و آیت‌الله محسنی را نمادی از اخوت علمی، وفاداری به ارزش‌های حوزوی و تلاش خالصانه در خدمت به دین، دانش و امت اسلامی دانست.

رئیس هیئت امنای دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در پایان این پیام، ضمن تسلیت این مصیبت به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، مراجع عظام تقلید، حوزه علمیه نجف اشرف، شاگردان، ارادتمندان، بیت مکرم و خاندان آن فقید سعید، برای آیت‌الله العظمی فیاض علو درجات، رحمت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان و دوستداران ایشان صبر و اجر مسئلت کرد.

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