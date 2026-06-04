به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دولت عراق در پی درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع عالی‌قدر جهان تشیع، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

آیت‌الله فیاض که از برجسته‌ترین عالمان افغانستانی و از چهره‌های تأثیرگذار حوزه علمیه نجف اشرف به شمار می‌رفت، پس از دهه‌ها فعالیت علمی، فقهی و تربیت شاگردان فراوان، دعوت حق را لبیک گفت و دار فانی را وداع کرد.

در پی این ضایعه، مقامات ارشد عراق با صدور پیام‌های جداگانه، رحلت این فقیه برجسته را تسلیت گفتند.

رئیس‌جمهور عراق در پیام خود، از آیت‌الله فیاض به عنوان شخصیتی اثرگذار در عرصه علوم اسلامی و از ارکان مهم مرجعیت دینی یاد کرد.

همچنین نخست‌وزیر عراق با ابراز تأسف از درگذشت این مرجع بزرگ شیعه، تأکید کرد: «عرصه تحقیق، اجتهاد و علوم اسلامی امروز یکی از چهره‌های ماندگار فقه و مرجعیتی را از دست داد که تأثیری عمیق در اندیشه، تدریس و تربیت نسل‌های مختلف طلاب و پژوهشگران برجای گذاشت.»

آیت‌الله محمد اسحاق فیاض از اعضای برجسته مراجع نجف اشرف بود که سال‌ها در عرصه تدریس خارج فقه و اصول، تألیف آثار علمی و هدایت دینی مؤمنان نقش‌آفرینی کرد.

وی علاوه بر جایگاه رفیع علمی در عراق و جهان تشیع، در میان مردم افغانستان نیز از احترام و جایگاهی ویژه برخوردار بود و بسیاری از طلاب، علما و مقلدان افغانستانی از محضر علمی ایشان بهره برده‌اند.

اعلام سه روز عزای عمومی از سوی دولت عراق، بیانگر جایگاه ممتاز این عالم برجسته در ساختار دینی و اجتماعی عراق و تأثیر گسترده وی در حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی است.

رحلت آیت‌الله فیاض با واکنش گسترده شخصیت‌های سیاسی، دینی و فرهنگی در کشورهای مختلف همراه شده و بسیاری از مراجع، علما و نهادهای اسلامی، فقدان این عالم ربانی را ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و حوزه‌های علمیه دانسته‌اند.

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