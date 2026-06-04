به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله بشیر حسین نجفی، از مراجع عالی‌قدر جهان تشیع، در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، پیام تسلیتی صادر کرد و فقدان این مرجع برجسته را ضایعه‌ای بزرگ برای اسلام و حوزه‌های علمیه دانست.

وی در این پیام که هم‌زمان با عید سعید غدیر خم منتشر شد، با ابراز اندوه از رحلت آیت‌الله فیاض، نوشت: «در بزرگ‌ترین روز از روزهای الهی، با دل‌هایی صبور و مؤمن به وعده‌های خداوند متعال، درگذشت یکی از بزرگان طایفه شیعه و از عالمان برجسته اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی، مرجع دینی بزرگ، شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت و سوگواری می‌کنیم.»

این مرجع شیعه در ادامه، این مصیبت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، عالمان اسلام، حوزه‌های علمیه، خاندان آیت‌الله فیاض و عموم مؤمنان تسلیت گفت و از این عالم فقید به عنوان شخصیتی تأثیرگذار در حیات علمی و دینی جهان تشیع یاد کرد.

آیت‌الله بشیر حسین نجفی در بخشی از پیام خود، آیت‌الله فیاض را «برادری بزرگوار، مهربان و دلسوز برای حوزه علمیه» توصیف کرد و افزود که وی با تمام توان در حفظ و پاسداری از حوزه‌های علمیه تلاش می‌کرد و عمر خویش را در مسیر گسترش دانش و تربیت شاگردان سپری نمود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله فیاض خاطرنشان کرد که این مرجع فقید از سرچشمه‌های دانش بهره گرفت و با سال‌ها تحقیق، تدریس و تربیت طلاب، خود به یکی از چشمه‌های جوشان علم و معرفت در حوزه علمیه نجف اشرف تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که طالبان علوم دینی از محضر او بهره می‌بردند و روش و منش علمی او برای نسل‌های مختلف حوزویان به الگویی ماندگار تبدیل شده بود.

این مرجع پاکستانی‌تبار در پایان پیام خود با اشاره به جایگاه معنوی آیت‌الله فیاض نوشت: «امروز شیخ نجف اشرف از میان ما رخت بربست تا در کنار امیرالمؤمنین علی(ع) بر حوض کوثر، پیمان وفاداری خود را تجدید کند.»

رحلت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض، از مراجع برجسته جهان تشیع و عالم سرشناس افغانستانی، با واکنش گسترده مراجع، علما و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در کشورهای مختلف همراه شده و بسیاری از آنان، فقدان وی را خسارتی بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جهان اسلام دانسته‌اند.

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