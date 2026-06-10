به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «نقش راهبردی امامین انقلاب و سید حسن نصرالله در تبیین و زمینهسازی ظهور» توسط انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم و دبیرخانه کنگره علمی امناء الرسل برگزار شد.
حجتالاسلام دکتر صادق گلزاده، دبیر علمی نشست، در ابتدای برنامه ضمن خیرمقدم به اساتید و پژوهشگران حاضر به صورت حضوری و مجازی، بر ضرورت رفتار میانرشتهای میان انجمنهای علمی تأکید کرد و گفت: اطلاع از یافتهها و داشتههای انجمنهای دیگر در سیر کار ما به ما کمک میکند و همه ما نیاز به این همافزایی و یاریگری داریم. ما یک رفتار میانرشتهای در میان انجمنهای علمی نیاز داریم.
وی همچنین از پخش این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی حوزه و فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد: فایل نشست در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
سه نوع مهدویت؛ انحرافی، انفعالی، انقلابی
حجتالاسلام علی ثقفی، رئیس بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، در این نشست با اشاره به جریانهای مختلف فکری در حوزه مهدویت، گفت: ما سه نوع مهدویت داریم. مهدویت انحرافی که معتقد است ما در خصوص مهدویت وظیفهای نداریم و موضوع ظهور به ما ارتباطی ندارد. مهدویت انفعالی که نسبت به معارف انقلاب اسلامی کم معرفت است و نسبت به مسائل جامعه چندان احساس مسئولیت نمیکند. نمونه آن زمانی که برخی میگویند «فساد جامعه ما را فرا گرفته، تو خودت بیا» که این نگاه فعالی نیست.
وی افزود: مهدویت انقلابی، آن مهدویت روشنبینانهای است که معارف انقلاب را به عنوان راه صحیح رسیدن به ظهور نشان میدهد. مکتب امام خمینی(ره) و امتداد آن در مکتب رهبر شهید، در امتداد اسلام ناب است.
استاد ثقفی با اشاره به مکتب فکری رهبر شهید گفت: مکتب امام شهید چهار ضلع اصلی دارد. طرح کلی تحقق انقلاب و اهداف آن در قرآن، طرح کلی تحقق انقلاب و اهداف آن در سیره معصومین(ع) که در کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» شکل گرفت، طرح کلی نظری مراحل تحقق دولت تا تمدن اسلامی (نظریه فرایند پنجمرحلهای)، و طرح کلی عملیاتی که در بیانیه گام دوم تجلی یافت.
وی با اشاره به نظریه فرایند پنجمرحلهای (انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی) که از سال ۷۹ توسط رهبر شهید مطرح شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه این صورتبندی از انقلاب تا سالها در جوامع علمی ما نچرخید و به عنوان یک نظریه علمی مورد توجه قرار نگرفت. ایشان در سال ۹۲ فرمودند ما هنوز در دولت اسلامی ماندهایم و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی را در پیش داریم.
ثقفی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: امام شهید با صبوری پیامبرانه و هدایتگری، وقتی دیدند ظرفیت نظری لازم برای تکمیل مبانی وجود ندارد و انقلاب نباید معطل بماند، با توجه به ظرفیتهای عملی به خصوص در میان جوانان، بیانیه گام دوم را به عنوان یک «میانبر» صادر کردند. این بیانیه یک طرح کلی عملیاتی برای تحقق دولت، جامعه و تمدن اسلامی بود.
استاد ثقفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط فعلی، ایده «گام سوم» را مطرح کرد و گفت: به نظر حقیر میرسد که ما وارد یک حرکت کربلایی شدهایم. امام شهید این روزها را پیشبینی کرده بودند. در سال ۴۰۳ فرمودند که جبهه حق و باطل یک برخورد حیاتی با هم خواهند داشت. امروز روز فشار حداکثری دشمن بر انقلاب اسلامی است. چرا سردار سلیمانی شهید شد؟ چرا رئیسجمهور شهید شد؟ چرا امام ما شهید شد؟ علت این است که حرکت پیشرفت جمهوری اسلامی حرکت تندی است و دشمن بیش از پیش نگران شده است.
وی افزود: امروز ایران کربلایی شده است. دشمن حیات ما را تهدید میکند. شهادت امام ما ضربهای عجیب بود. ما در مقابل این شهادت، وظیفهای جز انتقام نداریم. اگر ما انتقام امام شهید را نگیریم، زمینهساز انتقام منتقم از خون امام حسین(ع) نخواهیم بود.
انتقام؛ تکلیف واجب امروز
رئیس بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز تکلیف واجب و پیش روی ما، انتقام گرفتن از خون امام شهید است. اگر این در ذهن مسئولین نرود و در زبان مردم که جاری شده عملی نشود، دچار کوتاهی شدهایم. امام شهید فرمودند «سه ماه است مردم پرحرارت دارند خونخواهی میکنند و این مردم رهبری دارند.»
وی با اشاره به مفهوم «ملت مبعوث» در بیانات رهبری گفت: مردم مبعوث با گذشته بیش از سه ماه، کماکان پرحرارت به خونخواهی رهبر شهید خود و سایر شهدا حاضر در میدان هستند. امروز اگر این اتفاق افتاد، از طریق این انتقام میتوانیم دولت بسازیم، جامعه بسازیم و تمدن بسازیم. کسانی باید مسئول باشند که در تراز و نصاب این ملت مبعوث و آماده انتقام باشند. هدف کوتاهمدت و میانمدت ما، نابودی اسرائیل است که شدنی است، به شرطی که از توان انقلاب اسلامی استفاده کنیم.
حجتالاسلام دکتر رحیم کارگر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نیز در این نشست با اشاره به تغییر پارادایم در فهم انتظار گفت: امام خمینی(ره) با پیوند زدن مهدویت به مسئولیت اجتماعی، عدالتخواهی و تشکیل حکومت اسلامی، انتظار را از یک مفهوم صرفاً فردی و منفعلانه به یک پروژه اجتماعی و تاریخی تبدیل کرد.
وی افزود: امام خمینی(ره) مرحله «حکومتسازی منتظرانه» را در عصر غیبت احیا کرد. در اندیشه ایشان، مبارزه با ظلم، دفاع از مستضعفان، تلاش برای اجرای عدالت و تشکیل حکومت دینی نه تنها با انتظار منافات ندارد، بلکه از لوازم انتظار حقیقی و همان زمینهسازی ظهور است.
دکتر کارگر با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب گفت: اگر امام خمینی(ره) نظریه اجتماعی انتظار را احیا کرد، رهبر شهید آن را به سطح تمدنی ارتقا داد. در منظومه فکری ایشان، حرکت اسلامی دارای مراحل پنجگانه «انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی» است. این نگاه نشان میدهد که انتظار یک پروژه تمدنی است. از دیدگاه ایشان، زمینهسازی ظهور از مسیر علم، فرهنگ، عدالت، پیشرفت، معنویت، جامعهپردازی و تمدنسازی عبور میکند. جامعه منتظر باید جامعهای پیشرو، فعال، امیدوار و تمدنساز باشد.
سید حسن نصرالله؛ الگوی انتظار مقاومتی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به نقش سید حسن نصرالله گفت: ایشان را میتوان «الگوی انتظار مقاومتی» نامید. سید حسن نصرالله نماد عینی پیوند انتظار و عمل و مقاومت بود. در اندیشه ایشان، انتظار هرگز به معنای تسلیم در برابر ظلم نیست. جامعه منتظر باید عزتمند، قدرتمند، مسئولیتپذیر و مدافع مظلومان باشد. ایشان نشان داد که میتوان در اوج باور به ظهور، در متن واقعیتهای اجتماعی و سیاسی نیز حضوری فعال و اثرگذار داشت.
دکتر کارگر با اشاره به فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی سید حسن نصرالله در جامعه شیعه لبنان، بر ضرورت «اقتصاد قوی و اقتصاد خدمتگذار» به عنوان یکی از اضلاع مهم زمینهسازی ظهور تأکید کرد.
دکتر کارگر در پایان خاطرنشان کرد: میراث مشترک این سه شخصیت، ارائه الگویی از «انتظار فعال، مسئولیتپذیر و تمدنساز» است. ما نیازمند «حکمرانی زمینهساز» هستیم؛ یعنی مجموعه همه ارکان جامعه اسلامی (دولت، مردم، نهادها) در راستای زمینهسازی ظهور حرکت کنند.
وی فرایند مهندسی راهبردی زمینهسازی ظهور را در پنج مرحله ترسیم کرد:
۱. خودسازی و انسانسازی (بعد فرهنگی و تربیتی)
۲. جامعهپردازی و تشکیل امت مقتدر (بعد اجتماعی و سیاسی)
۳. امتسازی و جبهه متحد (بعد فراملی و انسانی)
۴. تمدنسازی نوین اسلامی (بعد تمدنی و تاریخی)
۵. حاکمیت مستضعفین و آمادگی برای پذیرش پرچم به دست امام زمان(عج)
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