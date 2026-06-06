علی مقداد: بری از توافق شوکه شد؛ هیچ ارتباط مستقیمی با ترامپ نداریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی مقداد، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، گفت نبیه بری، رئیس مجلس، از نتیجه توافق اخیر «شوکه شده» است. به گفته او حتی اگر هماهنگی‌هایی از پیش از طریق میانجی‌ها انجام شده باشد، بری انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشته است.

مقداد همچنین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره وجود ارتباط با حزب‌الله گفت هیچ تماس مستقیمی با آمریکا وجود ندارد؛ نه با ترامپ و نه با هیچ مقام آمریکایی دیگر.

او افزود ارتباط‌ها صرفاً از طریق میانجی‌ها و برخی کشورها مانند قطر، عربستان و مصر انجام می‌شود که پیام‌ها را منتقل کرده یا تماس‌های غیرمستقیم را مدیریت می‌کنند.

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