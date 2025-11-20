نارضایتی گسترده مردم آمریکا از عملکرد دموکراسی در کشورشان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی تازه شرکت گالوپ (گالوپ از معتبرترین موسسات نظرسنجی در جهان) نشان می‌دهد بیش از نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند دموکراسی در ایالات متحده به خوبی عمل نمی‌کند. این نظرسنجی که بین بیش از ۲۰ هزار بزرگسال در ماه‌های جولای و آگوست انجام شد، دیدگاه‌ها نسبت به عملکرد سیستم سیاسی، نهادها و دستگاه قضایی کشور را بررسی کرده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان عملکرد دموکراسی را «ضعیف یا بسیار ضعیف» ارزیابی کردند، در حالی که فقط ۲۴ درصد آن را «خوب» و ۲۵ درصد «قابل قبول» دانستند.

دیدگاه‌ها بر اساس گرایش‌های سیاسی متفاوت بود؛ جمهوری‌خواهان نسبت به عملکرد دموکراسی خوش‌بین‌تر بودند، در حالی که دموکرات‌ها نارضایتی بیشتری ابراز کردند. همچنین ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان به رهبری کنونی آمریکا اعتماد ندارند که به دموکراسی متعهد است و ۲۸ درصد نیز مردد بودند.

نگرانی‌ها به دستگاه قضایی نیز کشیده شد؛ ۵۵ درصد معتقد بودند سازوکارهای تضمین برابری تحت قانون به خوبی کار نمی‌کنند، و ۵۵ درصد نیز سیستم عدالت کیفری را ناکارآمد ارزیابی کردند.

این نتایج نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به نحوه عملکرد نهادهای سیاسی و قضایی در آمریکا به‌شدت پایین باقی مانده است.

..........

