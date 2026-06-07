پیام تسلیت آیت الله فاضل لنکرانی در پی ارتحال آیت الله العظمی فیاض

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در پی درگذشت آیت الله العظمی محمداسحاق فیاض، پیام تسلیتی صادر کرد و به گوشهای از خدمات علمی این مرجع فقید افغانستانی اشاره نمود.
متن پیام آیت الله فاضل لنکرانی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی آقای شیخ محمداسحاق فیاض ـ رضوان الله تعالی علیه ـ موجب تاثر و تاسف همه شیعیان، خصوصاً حوزههای علمیه گردید.
این فقیه بزرگوار با اخلاص و جدیت، همه عمر خود را صرف در تعلیم و تدریس و تالیف نمود.
ایشان با کتاب «محاضرات فی اصول الفقه» مبانی اصولیِ بزرگ دوران و فقیه کمنظیر زمان، آیتالله العظمی آقای خوئی-قدس سره- را برای همه محققان و اصولپژوهان به یادگار گذاشت، با کتاب «تعالیق مبسوطه» اثر بزرگی از حاشیه بر عروه و تحقیقات فقهی و فتاوایی که بسیاری از آنها نشأتگرفته از روش اجتهادی معاصر نجف است را به ارمغان نهاد و نیز با کتاب «الانموذج فی الحکومة الاسلامیه» که پیرامون شأن فقهاء در زمان غیبت است، اعتبار و اهمیت منصب فقها را به نحوی شایسته و دقیق به طوری که اصل ولایت فقیه را مرتبط با منصب امامت ائمه معصومین(ع) که مجعول از ناحیه خداوند متعال است تبیین فرمود.
ایشان با پذیرش مسئولیت مهم مرجعیت، این وظیفه بزرگ را با درایت و اخلاص و اتقان به انجام رسانید.
این مصیبت را به محضر مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، حوزههای علمیه، مراجع بزرگوار و خاندان مکرم و فرزندان ایشان، خصوصاً حضرت مستطاب حجةالاسلام والمسلمین آقای شیخ محمود فیاض و همه مقلدان، بویژه شیعیان افغانستان تسلیت عرض مینمایم.
محمدجواد فاضل لنکرانی
قم مقدسه
1405/3/16
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