به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی در جریان سفر خود به عراق، با حضور در بیت مرجع عالیقدر مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض، رحلت این مرجع فقید را به آقازاده دانشمند و فاضل ایشان تسلیت گفته و یاد و خاطره سال‌ها خدمات علمی و فقهی ایشان به جهان تشیع را گرامی داشت.

معظم له همچنین با حضور بر سر مزار آن مرجع بزرگوار، فاتحه‌ای قرائت کرده و برای علو درجات ایشان دعا کرد. ایشان در سخنانی، مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض را از چهره‌های برجسته فقه و مرجعیت دانست که عمر خود را در راه خدمت به معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و هدایت جامعه اسلامی صرف نمود.

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همچنین آیت‌الله فقیهی با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی بشیر نجفی، با معظم له دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، دو طرف درباره وضعیت حوزه‌های علمیه، مسائل داخلی عراق و ایران و نیز برخی تحولات جهان اسلام به تبادل نظر پرداختند. همچنین در این جلسه، طرفین سخنانی درباره شخصیت و جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح نمودند.

آیت‌الله فقیهی در این دیدار، حضرت آیت‌الله العظمی بشیر نجفی را شخصیتی محبوب در حوزه‌های علمیه و بین مؤمنین توصیف کرده و ایشان را عالمی ولایی و الگویی در ساده‌زیستی، زهد و اخلاص دانستند.

آیت‌الله العظمی بشیر نجفی نیز با تجلیل از شخصیت آیت‌الله فقیهی، ایشان را عالمی اخلاقی و وارسته توصیف کرده و اظهار داشتند که حوزه‌های علمیه و مؤمنان می‌توانند از وجود ایشان بهره‌های علمی و معنوی فراوان ببرند. این دیدار در فضایی صمیمی و همراه با تأکید بر تقویت ارتباطات علمی و معنوی میان حوزه‌های علمیه برگزار شد.

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