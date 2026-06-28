  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

حضور آیت‌الله فقیهی در نجف اشرف؛ از ادای احترام به آیت‌الله فیاض تا گفت‌وگو با آیت‌الله بشیر نجفی + تصاویر

۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸
کد مطلب: 1832511
حضور آیت‌الله فقیهی در نجف اشرف؛ از ادای احترام به آیت‌الله فیاض تا گفت‌وگو با آیت‌الله بشیر نجفی + تصاویر

آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی دام‌ظله در سفری به عراق، با حضور در بیت مرجع فقید مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض، از شخصیت آن فقید تجلیل کرد. وی همچنین در دیدار با آیت‌الله العظمی بشیر نجفی درباره مسائل حوزه‌های علمیه و تحولات جهان اسلام گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی در جریان سفر خود به عراق، با حضور در بیت مرجع عالیقدر مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض، رحلت این مرجع فقید را به آقازاده دانشمند و فاضل ایشان تسلیت گفته و یاد و خاطره سال‌ها خدمات علمی و فقهی ایشان به جهان تشیع را گرامی داشت.

معظم له همچنین با حضور بر سر مزار آن مرجع بزرگوار، فاتحه‌ای قرائت کرده و برای علو درجات ایشان دعا کرد. ایشان در سخنانی، مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض را از چهره‌های برجسته فقه و مرجعیت دانست که عمر خود را در راه خدمت به معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و هدایت جامعه اسلامی صرف نمود.

.

حضور آیت‌الله فقیهی در نجف اشرف؛ از ادای احترام به آیت‌الله فیاض تا گفت‌وگو با آیت‌الله بشیر نجفی + تصاویر

.

همچنین آیت‌الله فقیهی با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی بشیر نجفی، با معظم له دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، دو طرف درباره وضعیت حوزه‌های علمیه، مسائل داخلی عراق و ایران و نیز برخی تحولات جهان اسلام به تبادل نظر پرداختند. همچنین در این جلسه، طرفین سخنانی درباره شخصیت و جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح نمودند.

آیت‌الله فقیهی در این دیدار، حضرت آیت‌الله العظمی بشیر نجفی را شخصیتی محبوب در حوزه‌های علمیه و بین مؤمنین توصیف کرده و ایشان را عالمی ولایی و الگویی در ساده‌زیستی، زهد و اخلاص دانستند.

آیت‌الله العظمی بشیر نجفی نیز با تجلیل از شخصیت آیت‌الله فقیهی، ایشان را عالمی اخلاقی و وارسته توصیف کرده و اظهار داشتند که حوزه‌های علمیه و مؤمنان می‌توانند از وجود ایشان بهره‌های علمی و معنوی فراوان ببرند. این دیدار در فضایی صمیمی و همراه با تأکید بر تقویت ارتباطات علمی و معنوی میان حوزه‌های علمیه برگزار شد.

.

حضور آیت‌الله فقیهی در نجف اشرف؛ از ادای احترام به آیت‌الله فیاض تا گفت‌وگو با آیت‌الله بشیر نجفی + تصاویر

حضور آیت‌الله فقیهی در نجف اشرف؛ از ادای احترام به آیت‌الله فیاض تا گفت‌وگو با آیت‌الله بشیر نجفی + تصاویر

................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha