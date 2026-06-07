عملیات استشهادی در قدس؛ یک صهیونیست به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری رژیم صهیونیستی گزارش دادند که امروز یکشنبه در جریان تیراندازی در مناطقی در داخل سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۴۸ میلادی، دست کم یک شهرک نشین به هلاکت رسید و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تیراندازی در چهار منطقه کوخاف یائیر، تسور یتسحاق، تسور ناتان و سلعیت رخ داد.

به گفته این شبکه، در جریان تیراندازی از داخل یک خودرو در پمپ بنزین منطقه کوخاف یائیر و تیراندازی در منطقه تسور یتسحاق، یک شهرک نشین صهیونیست کشته شد و ۶ نفر دیگر زخمی شدند. حال یکی از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.

براساس اعلام رسانه‌های رژیم اسرائیل، خودوری یاد شده پس از تیراندازی از محل فرار کرد و نیروهای امنیتی رژیم اسرائیل به دنبال یافتن آن هستند.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک نفر از عاملان تیراندازی در پمپ بنزین، هدف قرار گرفت و دیگری تحت تعقیب است.

پس از تیراندازی، آژیر خطر در منطقه تسور یتسحاق از بیم نفوذ عوامل مسلح به صدا درآمد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل مدعی شد که انگیزه تیراندازی قومی و عامل تیراندازی از منطقه الطیبه واقع در سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۴۸ بوده و خودروی به کار رفته در عملیات، پلاک «اسرائیلی» داشته است.

این درحالی است که برخلاف ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر انگیزه قومی عملیات تیراندازی، گروه‌های مقاومت از جمله حماس و کمیته‌های مقاومت و جنبش مجاهدین فلسطین، این عملیات را کار دلاورانه مبارزان فلسطینی در داخل سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۴۸ میلادی دانستند و آن را تبریک گفتند.

گروه‌های مقاومت فلسطین تاکید کردند که این عملیات، پاسخ طبیعی و مشروع به جنایت‌های نسل کشی رژیم اسرائیل علیه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری و ملت لبنان است.

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