به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی گردانهای شهید عزالدین القسام (شاخه نظامی حماس) ضمن تمجید از عملیات تیراندازی در کوخاو یائیر و عملیات ضدصهیونیستی شب گذشته، از فلسطینیها خواست دامنه اقدامات خود علیه رژیم صهیونیستی را گسترش دهند.
ابوعبیده، سخنگوی گردانهای شهید عزالدین القسام، عملیات تیراندازی در شهرک صهیونیستنشین «کوخاو یائیر» را تبریک گفت و اعلام کرد این عملیات توسط یکی از فلسطینیهای ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ انجام شده است.
وی همچنین از عملیات زیرگیری شب گذشته با خودرو تمجید کرد و آن را اقدامی در دفاع از ملت فلسطین و پاسخی به تجاوزات رژیم صهیونیستی و شهرکنشینان توصیف کرد.
دعوت از جوانان فلسطینی برای تشدید عملیاتها
سخنگوی القسام در ادامه با ستایش مقابله فلسطینیها با شهرکنشینان صهیونیست در مناطق مختلف کرانه باختری، از جوانان فلسطینی در قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست نقش فعالتری در نبرد «طوفان الاقصی» ایفا کرده و عملیاتهای خود علیه رژیم صهیونیستی را تشدید کنند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که منابع خبری رژیم صهیونیستی پیشتر گزارش داده بودند که در جریان تیراندازی امروز در مناطقی در داخل سرزمینهای اشغالی سال ۱۹۴۸ میلادی، دستکم یک شهرکنشین کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تیراندازی در چهار منطقه کوخاف یائیر، تسور یتسحاق، تسور ناتان و سلعیت رخ داد.
بر اساس اعلام رسانههای رژیم صهیونیستی، تیراندازی توسط دو نفر صورت گرفت که یک نفر از آنها به ضرب گلوله صهیونیستها به شهادت رسید.
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