به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام خسروی، دبیر کارگروه پژوهشهای قرآنی مجتمع عالی بینالملل حوزه، در گفتوگو با ابنا، به بررسی ابعاد بینالمللیسازی معارف غدیر و برنامههای این مرکز برای ترویج پیام ولایت در سطح جهانی پرداخت.
حجتالاسلام خسروی با اشاره به رسالت این مرکز در راستای لبیک به فرمان نبوی «لیبلغ الشاهد الغائب»، از ترجمه کتاب «غدیر در قرآن» به سه زبان زنده دنیا خبر داد و تصریح کرد این اقدام گامی راهبردی برای رساندن پیام ولایت به قلب جهان اسلام و فراتر از آن است.
وی با بیان اینکه بارزترین ویژگی این اثر پژوهشی، تبیین و اثبات واقعه غدیر منحصراً بر پایه منابع معتبر اهل سنت است، خاطرنشان کرد از آنجا که قاطبه مسلمانان جهان محب اهلبیت هستند، استفاده از منابع خودشان میتواند معرفت آنها را از سطح محبت به سطح پذیرش ولایت ارتقا دهد.
دبیر کارگروه پژوهشهای قرآنی با تأکید بر اینکه غدیر اصلیترین ریشه وحدتآفرین میان امت اسلامی است، تصریح کرد تبیین علمی غدیر با نگاه اهل سنت، ریشههای اختلافافکنی وهابیت را که مدعی جدایی بنیادین شیعه از پیکره اسلام هستند، خشکانده و حقانیت اعتقاد به ولایت را به صورتی مستدل ثابت میکند.
وی در خصوص اولویتبندی زبانهای مقصد برای این پروژه جهانی، با اشاره به انتخاب زبانهای عربی، انگلیسی و اسپانیولی اظهار داشت زبان عربی به عنوان زبان اول جهان اسلام، بیش از ۹۰ درصد مسلمانان و عالمان دینی را پوشش میدهد و زبانهای انگلیسی و اسپانیولی نیز ظرفیتهای بینظیری برای جذب حقیقتجویان در غرب و کشورهای آمریکای لاتین فراهم میکنند.
خسروی با اشاره به دعوت از پژوهشگران و مترجمان زبده از ۱۳ کشور مختلف برای تبیین معارف غدیر به زبانهای بومی خود، خاطرنشان کرد در این مسیر از تخصص مترجمانی استفاده شده است که سوابق درخشانی در ترجمه دهها عنوان کتاب برای مراکز بینالمللی همچون مجمع جهانی اهلبیت(ع) در کارنامه دارند.
وی با بیان اینکه تألیف و ترجمه کتاب تنها گامهای ابتدایی در این مسیر طولانی است، تصریح کرد برای اثرگذاری عمیق در سطح بینالملل، ضروری است با همکاری مسلمانان بومی هر منطقه، معارف غدیر در قالبهای نوین و از طریق پلتفرمهای دیجیتال اختصاصی هر کشور منتشر و توزیع شود.
حجتالاسلام خسروی در پایان با قدردانی از همکاری رسانهای خبرگزاری ابنا در راستای نشستها با محوریت تبیین و بررسی ابعاد علمی کتاب ارزشمند «غدیر در قرآن»، تألیف حجتالاسلام والمسلمین محمد یعقوب بشوی، تأکید کرد که غدیر نباید تنها به ایام خاصی از سال محدود شود، بلکه باید با برنامهریزی مستمر و تخصصی در تمام ایام سال، بستر لازم برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیت عظیم در روز جشن غدیر فراهم گردد.
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