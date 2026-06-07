چرا ۷۲ نفر کربلا جهانی شدند اما ۱۲۴ هزار نفر غدیر نه!/از گلوگاه قتل شیعیان تا کمک مالی به ایران به برکت خون رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام دکتر محمد یعقوب بشوی، پژوهشگر و نویسنده اهل پاکستان در مصاحبه با ابنا با اشاره به فعالیتهای علمی و پژوهشی خود در دهههای اخیر، تصریح کرد که تاکنون بیش از ۷۰ جلد کتاب و نزدیک به ۲۵۰ مقاله علمی در مجلات معتبر به چاپ رسانده و کارگاههای متعددی در موضوعات روش تحقیق و ترجمه در قم، نجف، مشهد و سراسر پاکستان برگزار کرده است.
حجتالاسلام بشوی در ادامه ضمن تبیین جایگاه کتاب «غدیر در قرآن از منظر تفاسیر اهلسنت» بیان داشت که این اثر در میان ۱۱۱۰ اثر پژوهشی رتبه اول را کسب کرده و اکنون به ۲۶ زبان زنده دنیا ترجمه شده است تا پیام ولایت را به گوش جهانیان برساند.
غدیر؛ نظام الهی برای هدایت تمام بشریت
وی با اشاره به ماهیت نظاممند غدیر، تصریح کرد که غدیر تنها یک واقعه تاریخی متعلق به یک مذهب نیست، بلکه برنامهای الهی برای هدایت تمام ۸ میلیارد انسان روی زمین است که پیامبر (ص) مأموریت ابلاغ آن را به همه امت واگذار کرد. حجتالاسلام بشوی در ادامه ضمن نقد رویکردهای صرفاً احساسی، بیان داشت که در تألیفات خود به دنبال ایجاد تحول فکری و «چرخش ۹۰ درصدی» در ذهن مخاطب از طریق استدلالهای عقلی و قرآنی بوده است تا حتی دانشمندان اهلسنت نیز با رغبت به حقایق ولایت نگریسته و آن را بپذیرند.
وی با اشاره به مراحل سهگانه ابلاغ ولایت در عرفه، منا و غدیر، تصریح کرد که خداوند در هر یک از این ایستگاههای بینالمللی به پیامبر (ص) مأموریت داد تا ولایت امام علی (ع) را اعلان کند، اما به دلیل ضیق سینه و هراس از عدم پذیرش مردم، ابلاغ نهایی و لحن قاطع وحی به میدان غدیر خم موکول شد.
مقایسه معنادار «جشن غدیر» با «مجاهدت کربلا»
حجتالاسلام بشوی در ادامه ضمن مقایسه غدیر و کربلا، بیان داشت که اگرچه ۱۲۴ هزار نفر در غدیر حضور داشتند، اما چون آن را تنها یک «جشن» و نه یک «تکلیف» پنداشتند، غدیر مغفول ماند؛ در حالی که کربلا به دلیل جانفشانی ۷۲ نفر از مجاهدان به برندی جهانی تبدیل شد و امروز وظیفه ماست که با قدرت رسانه و قلم، غدیر را جهانی کنیم.
مظلومیت جهانی قرآن و پیام غدیر
وی با اشاره به مظلومیت قرآن و معارف اهلبیت(ع) در عرصه بینالملل تصریح کرد که در حالی که انجیل تحریفشده به بیش از ۴۲۰۰ زبان ترجمه شده، قرآن تنها به ۱۴۸ زبان برگردانده شده است و ضرورت دارد پیام غدیر حداقل به هزار زبان دنیا منتشر شود.
غدیر در پاکستان
حجتالاسلام بشوی در ادامه ضمن تشریح سنتهای غدیری در پاکستان بیان داشت که در منطقه بلتستان، روز غدیر از سوی دولت تعطیل رسمی است و مردم با پوشیدن لباس نو، چراغانی کردن کوهها و اهدا به معلمان و دختران خانواده، این عید را با شکوهی بینظیر و با مشارکت برادران اهلسنت و اسماعیلی جشن میگیرند.
جایگاه امام علی (ع) در میان اهلسنت پاکستان
وی با اشاره به جایگاه حضرت علی (ع) در نزد علمای منصف اهلسنت پاکستان تصریح کرد که اندیشمندانی چون دکتر طاهر القادری با نگارش کتابهای مستدل، بر معنای ولایت و سروری امام علی (ع) تأکید کردهاند و امروز در فضای مجازی پاکستان، نعتخوانان و سخنوران سنی به شکل گستردهای به مدح غدیر میپردازند.
حجتالاسلام بشوی در ادامه ضمن تحلیل فضای پس از شهادت رهبر انقلاب بیان داشت که خون این «شهیدِ والا مقام» طوفانی از بیداری در پاکستان ایجاد کرده است که ۹۰ درصد اهلسنت را متوجه عظمت نظام امامت و ولایت ساخته و راهی را گشوده که در ۱۴۰ سال گذشته مسدود بود.
بیداری جهانی در سایه خون امام شهید امت
وی با اشاره به حوادث پس از شهادت رهبر انقلاب تصریح کرد که شهادت این نفس زکیه باعث «بعثت» و زنده شدن دوباره جامعه شده است، به طوری که حتی نخبگان دیگر از مرگ نمیترسند و آرزوی شهادت در میدان برای احیای دین را در سر میپرورانند.
حجتالاسلام بشوی در ادامه ضمن خبر دادن از اجتماع عظیم «مینار پاکستان» در لاهور طی روزهای آتی برای بزرگداشت امام شهید بیان داشت که این واقعه منجر به انسجام بیسابقه میان احزاب شیعه و همراهی وسیع اهلسنت شده است که استکبار جهانی را در محاسبات خود برای فروپاشی نظام اسلامی ناکام گذاشت.
مینار پاکستان؛ نمایش وحدت شیعه و سنی
وی با اشاره به برکات عجیب خون شهید در مناطق تندرو تصریح کرد که حتی در منطقه «چلاس» که پیش از این گلوگاه قتل شیعیان بود، اکنون افرادی از جریانهای تکفیری به جمهوری اسلامی ایران کمک مالی میکنند که نشان از تحول عمیق قلوب دارد.
حجتالاسلام بشوی در ادامه ضمن فراخوان از مسئولان جمهوری اسلامی و صداوسیما بیان داشت که باید با دیدگاهی بینالمللی و فراتر از مرزها، از این بیداری جهانی پشتیبانی کرد و رسانهها باید در وسط میدان برای فضاسازی و ابلاغ اسلام حقیقی به جهانیان فعالتر از گذشته عمل کنند.
رسالت رسانهها در رساندن پیام ولایت به جهان
وی با اشاره به رسالت خطیر رسانههای معارفی در عصر حاضر تصریح کرد که پیروزی نهایی نظام ولایت در گروی رساندن این پیام به قلب تپنده بشریت است و هرگونه کوتاهی در این مسیر، موجب مدیون شدن ما در پیشگاه تاریخ خواهد بود.
حجتالاسلام بشوی در پایان ضمن تأکید بر اینکه «امام شهید» هر چه داشت از برکت غدیر بود بیان داشت که امروز این خونهای پاک، تضمینکننده حرکت هزارساله انقلاب و تشیع به سوی ظهور هستند و ما باید خود را برای آن روز بزرگ آماده کنیم.
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