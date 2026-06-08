افزایش قیمت جهانی نفت در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از الجزیره قیمت جهانی نفت پس از حملات اسرائیل به ایران با افزایش روبهرو شد. در پی انتشار خبر این حملات، بازارهای انرژی واکنش سریع نشان دادند و بهای نفت در مدت کوتاهی بالا رفت.
بر اساس دادههای اولیه بازار، قیمت نفت برنت (شاخص جهانی نفت) حدود ۳.۶۳ درصد افزایش یافت و به ۹۶.۷۵ دلار در هر بشکه رسید. همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، که شاخص اصلی نفت در ایالات متحده محسوب میشود، با رشد ۳.۳۵ درصدی به ۹۳.۸۹ دلار در هر بشکه رسید.
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