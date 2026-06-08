محافل معارفی حرم بانوی کرامت از ۱۶ تا ۲۲ خرداد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محافل معارفی حرم بانوی کرامت از شنبه ۱۶ خرداد تا جمعه ۲۲ خرداد از سوی روابطعمومی و تبلیغات آستان مقدس اعلام شد.
محافل صبحگاهی حرم بانوی کرامت شنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، یکشنبه تا سهشنبه قرائت سوره مبارکه فتح، چهارشنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، پنجشنبه قرائت زیارت عاشورا با نوای حجتالاسلام احمد مطلبی و جمعه با سخنرانی و قرائت دعای ندبه توسط حجتالاسلام مهدی جوشقانیان در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
محافل قبل از اذان ظهر شنبه با مداحی مرتضی معماریان و شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجتالاسلام میثم حمیدی نیک، یکشنبه تا سهشنبه شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حججاسلام و المسلمین محمدهادی هدایت، علی زارعی و حسن محمودی، چهارشنبه با مداحی رضا ساعدی و شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجتالاسلام روحالله راسل، پنجشنبه شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجتالاسلام سید محسن آزادی و جمعه با سخنرانی حجتالاسلام سعادتفر برگزار میشود.
مراسم بعد از نماز عصر شنبه تا چهارشنبه با قرائت حدیث کسا با نوای صادق قمی، سید مهدی کاظمی، محمد جعفری، سید حسین جعفرینژاد و سید حسین علوینژاد، پنجشنبه قرائت زیارتنامه حضرت معصومه(س) و جمعه از ساعت ۱۳ با سخنرانی حجتالاسلام ناصر خلج برگزار خواهد شد.
محافل قبل از اذان مغرب شنبه با مداحی مهدی حیدرزاده و سخنرانی حجتالاسلام علی خادمی، یکشنبه با سخنرانی حجتالاسلام عباس نکونام، دوشنبه با سخنرانی حجتالاسلام سید مجتبی خاتمی، سهشنبه با مداحی سید داوود حاجی حسینی و سخنرانی حجتالاسلام سعیدی یزدانی، چهارشنبه با مداحی جواد رضایی و سخنرانی حجتالاسلام مجید حیدریفر، پنجشنبه با سخنرانی حجتالاسلام علایینژاد و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین با نوای قاسم جباری و سخنرانی حجتالاسلام سید مجتبی محمدی برگزار میشود.
مراسم شبانگاهی حرم بانوی کرامت، شنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید صادق میرشفیعی و مداحی مهدی تدینی، یکشنبه کرسی تلاوت فاطمی و مداحی میثم طاهری، دوشنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین آقامیری و مداحی محمود ابرنجین، سهشنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سعیدی آریا و قرائت دعای توسل با نوای عباس حیدرزاده با حضور هیئت جانبازان استان قم، چهارشنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین رفیعی و مداحی سید علی حسینینژاد، پنجشنبه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین فرحزاد و قرائت دعای کمیل با نوای اسلام میرزایی، جمعه همزمان با گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی و مداحی محسن محمدیپناه برگزار خواهد شد.
خاطرنشان میشود زیارت جامعه کبیره پنجشنبهشب ساعت ۲۲ با نوای حجتالاسلام ناصر شهیدی و دعای کمیل نیمهشب جمعه نیز از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین مؤمنی و مداحی عباس حیدرزاده در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود.
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