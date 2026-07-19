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مفتی جعفری لبنان تاکید کرد؛

برای حفظ وحدت ملی، لبنان را پیش از گرفتار شدن در فتنه نجات دهید

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵
کد مطلب: 1842192
برای حفظ وحدت ملی، لبنان را پیش از گرفتار شدن در فتنه نجات دهید

شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان، با هشدار نسبت به شرایط سیاسی این کشور، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، گفت‌وگوی داخلی و پرهیز از هرگونه تنش تأکید کرد و خواستار جلوگیری از بحرانی شد که به گفته وی می‌تواند لبنان را با پیامدهای خطرناکی روبه‌رو کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در پیامی خطاب به مردم لبنان با اشاره به تحولات منطقه، اظهار داشت لبنان در مقطع حساسی قرار دارد و تنها راه عبور از این شرایط، حفظ وحدت ملی و تقویت مشارکت میان همه جریان‌های سیاسی است. وی با انتقاد از عملکرد دولت و رئیس‌جمهور «جوزف عون»، مدعی شد برخی رویکردهای کنونی با منافع و حاکمیت ملی لبنان همخوانی ندارد و بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و تفاهم داخلی تأکید کرد.

مفتی جعفری لبنان همچنین با اشاره به نقش مقاومت و ارتش در حفظ امنیت و حاکمیت این کشور، خواستار پایبندی به اصول مشارکت ملی و جلوگیری از هرگونه شکاف داخلی شد. وی ضمن تأکید بر نقش «نبیه بری» در پیگیری راه‌حل‌های سیاسی، از همه جریان‌های لبنانی خواست منافع ملی را بر اختلافات ترجیح دهند و هشدار داد که هرگونه تشدید تنش‌های داخلی می‌تواند لبنان را با بحران‌های عمیق‌تری مواجه کند.

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