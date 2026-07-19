برای حفظ وحدت ملی، لبنان را پیش از گرفتار شدن در فتنه نجات دهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در پیامی خطاب به مردم لبنان با اشاره به تحولات منطقه، اظهار داشت لبنان در مقطع حساسی قرار دارد و تنها راه عبور از این شرایط، حفظ وحدت ملی و تقویت مشارکت میان همه جریان‌های سیاسی است. وی با انتقاد از عملکرد دولت و رئیس‌جمهور «جوزف عون»، مدعی شد برخی رویکردهای کنونی با منافع و حاکمیت ملی لبنان همخوانی ندارد و بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و تفاهم داخلی تأکید کرد.

مفتی جعفری لبنان همچنین با اشاره به نقش مقاومت و ارتش در حفظ امنیت و حاکمیت این کشور، خواستار پایبندی به اصول مشارکت ملی و جلوگیری از هرگونه شکاف داخلی شد. وی ضمن تأکید بر نقش «نبیه بری» در پیگیری راه‌حل‌های سیاسی، از همه جریان‌های لبنانی خواست منافع ملی را بر اختلافات ترجیح دهند و هشدار داد که هرگونه تشدید تنش‌های داخلی می‌تواند لبنان را با بحران‌های عمیق‌تری مواجه کند.

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