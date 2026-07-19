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حسن عزالدین: مقاومت ادامه دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۳
کد مطلب: 1842188
حسن عزالدین: مقاومت ادامه دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است

عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت، گفت مقاومت نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با توجه به تحولات اخیر منطقه، بیش از هر زمان دیگری برای حفظ حاکمیت و امنیت لبنان ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن عزالدین» در مراسم بزرگداشت یکی از شهدای مقاومت، با اشاره به روابط حزب‌الله و «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان، اظهار داشت این روابط از ابتدا بر پایه احترام متقابل و اجرای توافق ۲۷ نوامبر شکل گرفته است. وی افزود موضوع سلاح مقاومت یک مسئله داخلی لبنان است و هیچ طرف خارجی، از جمله آمریکا، حق دخالت در آن را ندارد. عزالدین همچنین مدعی شد که مقاومت طی پانزده ماه گذشته، با وجود حملات و خسارت‌های گسترده رژیم صهیونیستی، به تعهدات خود پایبند بوده و از اقدام نظامی خودداری کرده است.

این نماینده پارلمان لبنان با انتقاد از برخی تصمیم‌های دولت، آنها را در راستای تأمین خواسته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد مقاومت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را تجاوز خواند و مدعی شد جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر این اقدامات، از حاکمیت خود دفاع می‌کند و نقش مهمی در شکل‌دهی به معادلات آینده منطقه خواهد داشت.

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