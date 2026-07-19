حسن عزالدین: مقاومت ادامه دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن عزالدین» در مراسم بزرگداشت یکی از شهدای مقاومت، با اشاره به روابط حزبالله و «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان، اظهار داشت این روابط از ابتدا بر پایه احترام متقابل و اجرای توافق ۲۷ نوامبر شکل گرفته است. وی افزود موضوع سلاح مقاومت یک مسئله داخلی لبنان است و هیچ طرف خارجی، از جمله آمریکا، حق دخالت در آن را ندارد. عزالدین همچنین مدعی شد که مقاومت طی پانزده ماه گذشته، با وجود حملات و خسارتهای گسترده رژیم صهیونیستی، به تعهدات خود پایبند بوده و از اقدام نظامی خودداری کرده است.
این نماینده پارلمان لبنان با انتقاد از برخی تصمیمهای دولت، آنها را در راستای تأمین خواستههای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد مقاومت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را تجاوز خواند و مدعی شد جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر این اقدامات، از حاکمیت خود دفاع میکند و نقش مهمی در شکلدهی به معادلات آینده منطقه خواهد داشت.
..........
پایان پیام
نظر شما