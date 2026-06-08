به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داده‌های ناوبری هوایی نشان می‌دهد در پی به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مرکز رژیم صهیونیستی و رصد شلیک موشک از سوی ایران، فرود شماری از هواپیماها در فرودگاه بن‌گوریون در شهر تل‌آویو پایتخت رژیم صهیونیستی با اختلال مواجه شده است.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره با استناد به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ردیابی پرواز «فلایت‌رادار۲۴»، چندین هواپیمای مسافربری و نظامی که از مسیر دریای مدیترانه به سمت رژیم صهیونیستی در حرکت بودند، در زمان فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام نتوانستند فرود بیایند و ناچار شدند برای مدتی در مسیرهای دایره‌ای بر فراز منطقه به پرواز ادامه دهند.

این داده‌ها نشان می‌دهد هواپیماهایی که فرود آن‌ها به تعویق افتاده بود از فرودگاه‌های مختلفی از جمله رم، دبی، لهستان و روسیه به مقصد اسرائیل پرواز کرده بودند. همچنین یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان متعلق به ارتش آمریکا نیز در میان پروازهایی قرار داشت که با محدودیت فرود روبه‌رو شدند.

این تحولات همزمان با اعلام فعال شدن آژیرهای هشدار در محدوده فرودگاه بن‌گوریون از سوی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی رخ داد. موضوعی که باعث اختلال موقت در روند ورود پروازها و وادار شدن مسئولان برخی پروازها به تعویق فرود شد.

در همین حال، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایران از شب گذشته تاکنون حدود ۳۰ موشک به سمت این رژیم شلیک کرده است. این رسانه همچنین از شلیک یک موشک دیگر از یمن به سمت رژیم صهیونیستی خبر داد.

به دنبال این حملات، سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی در چندین منطقه فعال شدند و آژیرهای هشدار در بخش‌هایی از مرکز و شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمدند. امری که به‌طور موقت بر فعالیت فرودگاه‌ها و ترافیک هوایی تأثیر گذاشت.

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