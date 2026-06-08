به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی با تأکید بر هماهنگی کامل میان تل‌آویو و واشنگتن در عملیات‌های نظامی، مدعی شد که آمریکا در حملات مستقیم مشارکت ندارد؛ اما در رهگیری موشک‌های شلیک‌شده به سمت اراضی اشغالی نقش ایفا می‌کند.

به نقل از رسانه صهیونیستی «ماکو»، یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی درباره تحولات نظامی اخیر مدعی شد که میان تل‌آویو و واشنگتن هماهنگی کامل در روند حملات علیه ایران وجود دارد.

این مقام نظامی با اشاره به سطح بالای ارتباطات میان دو طرف گفت که رؤسای ستاد ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) طی ۲۴ ساعت گذشته سه بار با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند و هماهنگی‌های عملیاتی به‌طور مستمر ادامه دارد.

وی در عین حال ادعا کرد که ایالات متحده در حملات مستقیم مشارکت ندارد، اما در رهگیری موشک‌های شلیک‌شده به سمت اراضی اشغالی نقش پشتیبانی ایفا می‌کند.

این مقام نظامی همچنین با اشاره به سطح هماهنگی‌ها افزود: زمانی که عملیات آغاز شد، طرف آمریکایی در مراکز پشتیبانی و پناهگاه‌های ما و همچنین در ستاد فرماندهی سنتکام حضور داشت و ارتباطات کاملاً برقرار بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حملات اخیر با هماهنگی طرف آمریکایی انجام شده است، مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی خود را برای سناریوهای چندروزه درگیری و تشدید احتمالی تنش‌ها آماده کرده است.

به گفته این مقام نظامی، تاکنون ۲۲ فروند موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک شده که دو مورد آن از سوی یمن ثبت شده است.

وی همچنین با اشاره به احتمال افزایش تنش‌ها در منطقه گفت که ارزیابی‌های نظامی اسرائیل سناریوهای مختلفی را از جمله پاسخ احتمالی از سوی لبنان در نظر گرفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر کاخ سفید مدعی شده بود آمریکا دخالتی در حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران ندارد.

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