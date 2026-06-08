به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه مصر روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستیابی سریع به توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به گونه‌ای باشد که نگرانی‌ها و ملاحظات تمامی طرف‌های مرتبط، به‌ویژه کشورهای منطقه، را در بر گیرد.

در این بیانیه تأکید شده است که چنین توافقی می‌تواند از تشدید تنش‌ها، بی‌ثباتی و تهدیدات امنیتی جلوگیری کند؛ به‌ویژه در شرایطی که منطقه و جهان طی ماه‌های اخیر با پیامدهای گسترده امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی مواجه بوده‌اند.

قاهره همچنین تصریح کرد که تسریع در دستیابی به این توافق، به بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه و حل‌وفصل پرونده‌های باقی‌مانده کمک خواهد کرد.

وزارت خارجه مصر در ادامه بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به اصول حقوق بین‌الملل و مفاد منشور سازمان ملل متحد تأکید کرد و خواستار احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، خودداری از توسل به زور و تکیه بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که جلوگیری از تشدید تنش‌ها و فراهم کردن فضای لازم برای دستیابی به تفاهمات سیاسی، می‌تواند راه را برای رسیدگی به سایر بحران‌های منطقه هموار کند.

مصر در این چارچوب، مسئله فلسطین را کانون اصلی منازعات منطقه‌ای دانست و بر ضرورت جلب توجه بیشتر به وضعیت انسانی در نوار غزه و کرانه باختری تأکید کرد.

قاهره همچنین خواستار ادامه اجرای تعهدات مرحله نخست طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ برای نوار غزه و آغاز فوری اجرای تعهدات مرحله دوم این طرح شد و آن را بخشی از تلاش‌ها برای کاهش بحران‌ها و برقراری ثبات در منطقه عنوان کرد.

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