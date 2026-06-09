جنگ علیه ایران؛ پاشنه آشیل اقتصادی ترامپ در آستانه انتخابات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اقتصاد آمریکا همواره قدرتمندترین سلاح سیاسی دونالد ترامپ به شمار می‌رفت. او در طول فعالیت سیاسی خود توانست با تکیه بر سابقه تجاری و اقتصادی‌اش، خود را به‌عنوان مدیری موفق معرفی کند که قادر است رشد اقتصادی ایجاد کند، مالیات‌ها را کاهش دهد و فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم آورد. اما این نقطه قوت که نقش مهمی در بازگشت او به کاخ سفید داشت، اکنون با آزمونی دشوار روبه‌رو شده است. چراکه پیامدهای جنگ علیه ایران، فشارهای تورمی و افزایش قیمت انرژی، مستقیماً بر محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا و اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولتش تأثیر گذاشته است.

نگرانی جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، نشانه‌های سیاسی و اقتصادی نگران‌کننده‌ای برای کاخ سفید و حزب جمهوری‌خواه ظاهر شده است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد اعتماد رأی‌دهندگان به مدیریت اقتصادی ترامپ، کاهش یافته است. حوزه‌ای که سال‌ها مهم‌ترین نقطه قوت او در برابر رقبای دموکرات محسوب می‌شد.

بر اساس گزارش مفصل بلومبرگ، این تحولات هم‌زمان با نگرانی بازارهای آمریکا از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز رخ داده است. گذرگاهی که یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. افزایش تنش‌ها در این منطقه باعث رشد قیمت نفت و سوخت در آمریکا شده و بار دیگر هزینه‌های زندگی را برای شهروندان آمریکایی افزایش داده است.

بازگشت تورم به صدر نگرانی‌ها

توجه بازارها در هفته جاری به انتشار آمار جدید تورم آمریکا معطوف شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه ممکن است برای نخستین‌بار از بهار ۲۰۲۳ از مرز ۴ درصد عبور کند.

در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، دولت ترامپ با یک شکست سیاسی و اقتصادی مهم روبه‌رو خواهد شد. زیرا کاخ سفید امیدوار بود پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی، روند کنترل قیمت‌ها را به رأی‌دهندگان نشان دهد.

هرچند دولت آمریکا تلاش کرده با برجسته کردن افزایش بازپرداخت‌های مالیاتی و ظرفیت بالای تولید انرژی داخلی، نگرانی‌ها را کاهش دهد، اما این پیام‌ها تاکنون نتوانسته‌اند افکار عمومی را آرام کنند. حتی خود ترامپ نیز با تأکید مکرر بر ادامه جنگ علیه ایران صرف‌نظر از هزینه‌های اقتصادی آن به تضعیف روایت اقتصادی دولتش کمک کرده است.

فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای آمریکایی

مشکل اصلی برای ترامپ آن است که رأی‌دهندگان اقتصاد را نه از طریق شاخص‌های کلان، بلکه از دریچه هزینه‌های روزمره زندگی از قیمت بنزین و مواد غذایی گرفته تا اجاره مسکن و نرخ بهره وام‌ها، ارزیابی می‌کنند.

در این میان، آمارها برای جمهوری‌خواهان چندان امیدوارکننده نیست. نرخ تورم در آمریکا در ماه آوریل به ۳.۸ درصد رسید و قیمت مواد غذایی بیشترین افزایش خود را در حدود چهار سال اخیر تجربه کرد. همچنین انتظار می‌رود تأثیر جنگ علیه ایران بر زنجیره‌های تأمین جهانی از جمله بازار کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی در آمریکا، وارد کند.

کاهش قدرت خرید و افت پس‌اندازها

هم‌زمان، دستمزدهای واقعی در اقتصاد آمریکا تحت فشار قرار گرفته‌اند. برای نخستین‌بار در سه سال گذشته، دستمزدها پس از محاسبه اثر تورم کاهش یافته‌اند و نرخ پس‌انداز شخصی نیز به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در سال‌های اخیر رسیده است.

این وضعیت نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های زندگی برای بسیاری از شهروندان در آمریکا است.

هشدار اقتصاددانان درباره کاهش مصرف

بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه جنگ علیه ایران می‌تواند مصرف خانوارهای آمریکایی را تضعیف کند. عاملی که موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود.

بلومبرگ به نقل از «جوزف بروسویلاس» اقتصاددان ارشد مؤسسه «آراس‌ام»، می‌نویسد که هزینه‌های اقتصادی جنگ علیه ایران بیشترین فشار را بر طبقه متوسط، کارگران و خانوارهای کم‌درآمد آمریکا وارد خواهد کرد. گروه‌هایی که معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج انتخابات این کشور دارند.

سقوط اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولت

این نگرانی‌ها به‌وضوح در نظرسنجی‌ها بازتاب یافته است. شاخص اعتماد اقتصادی مؤسسه گالوپ به پایین‌ترین سطح خود در دوره ریاست‌جمهوری فعلی ترامپ رسیده است.

همچنین نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد ۷۳ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت هزینه‌های زندگی توسط ترامپ رضایت ندارند. در حالی که این رقم در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری او تنها ۴۴ درصد بود.

در نظرسنجی دیگری که توسط مؤسسه اکونومیست و یوگاو انجام شد، میزان محبوبیت عمومی ترامپ به ۳۴ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده تاکنون است. افزون بر این، حدود دو سوم شرکت‌کنندگان برای دومین هفته متوالی اعلام کرده‌اند که اقتصاد آمریکا در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.

نقاط قوتی که هنوز باقی مانده‌اند

با وجود این چالش‌ها، کاخ سفید همچنان به برخی شاخص‌های مثبت اقتصادی دل بسته است. بازار کار آمریکا همچنان نسبت به استانداردهای تاریخی از وضعیت مناسبی برخوردار است. اقتصاد این کشور در ماه مه ۱۷۲ هزار شغل جدید ایجاد کرد که بهترین عملکرد فصلی بازار کار در بیش از دو سال اخیر به شمار می‌رود.

همچنین کاهش مالیات‌ها که توسط دولت ترامپ تصویب شده تا حدی به حفظ سطح مصرف خانوارهای آمریکایی کمک کرده است.

نقش کلیدی هوش مصنوعی در رشد اقتصادی آمریکا

در کنار این عوامل، صنعت هوش مصنوعی به موتور محرک جدید اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه، سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده و شاخص‌های بورس را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است.

این روند همچنین به رونق بخش تولید آمریکا کمک کرده و طولانی‌ترین دوره رشد این بخش از سال ۲۰۲۲ تاکنون را رقم زده است.

شکاف اقتصادی میان آمریکایی‌ها

با این حال، مزایای این رشد اقتصادی به‌طور یکسان میان شهروندان آمریکایی توزیع نشده است. در حالی که سود شرکت‌ها و ارزش سهام در آمریکا، افزایش یافته، بخش عمده این منافع نصیب اقشار ثروتمند این کشور شده و سهم دستمزدها از درآمد ملی به پایین‌ترین سطوح تاریخی رسیده است.

برخی اقتصاددانان این وضعیت را «اقتصاد K شکل» توصیف می‌کنند. اقتصادی که در آن بخشی از جامعه از رشد و رونق بهره‌مند می‌شود، در حالی که بخش دیگری با فشارهای فزاینده معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اقتصاد؛ از نقطه قوت به نقطه ضعف انتخاباتی ترامپ

به همین دلیل، شماری از جمهوری‌خواهان نگران‌اند که اقتصاد که سال‌ها مهم‌ترین برگ برنده انتخاباتی ترامپ بود، به نقطه ضعف اصلی او تبدیل شود. مشکل تنها به شاخص‌های کلان اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه به احساس فزاینده رأی‌دهندگان بازمی‌گردد که معتقدند توانایی‌شان برای تأمین هزینه‌های زندگی روزمره کاهش یافته است. احساسی که می‌تواند در انتخابات پیش رو تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

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