از «بلعیدن ایران» تا «تسلیم»؛ واکاوی مواضع راهبردی رهبر شهید در قبال مذاکره با آمریکا/ بخش اول

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مذاکره با آمریکا، از مسائل مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که رهبر شهید انقلاب اسلامی در مقاطع گوناگون سال ۱۴۰۴ هجری شمسی بدان پرداخته‌اند. این پژوهش، صرفاً به جمع‌آوری و تدوین بیانات رسمی منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری بدون هرگونه تحلیل، تفسیر یا دخل و تصرف مبادرت نموده است.

بر اساس فرمایش‌های رهبر شهید انقلاب، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی و حل‌نشدنی است، زیرا هدف نهایی آمریکا «بلعیدن ایران» و بازگرداندن سلطه پیشین است و صرفاً به تسلیم کامل ملت ایران رضایت می‌دهد. در این چارچوب، مذاکره تحت تهدید، نه یک توافق دیپلماتیک که یک «تحمیل» و «دیکته» قلمداد می‌شود و پذیرش آن نشانه تهدیدپذیری است که پایانی ندارد. ایشان با استناد به تجربه برجام تصریح می‌کنند که بدعهدی و خلف وعده ماهیت ثابت طرف آمریکایی است؛ چنانچه در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم، تهاجم نظامی با حمایت آمریکا صورت گرفت. از منظر ایشان، مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی، بن‌بست محض و فاقد هرگونه سود برای منافع ملی و صرفاً دارای ضررهای جبران‌ناپذیر ارزیابی شده و تأکید می‌شود که گره زدن مسائل کشور به این مذاکرات، خطایی راهبردی است.

بخش اول بیانات رهبر شهید انقلاب را در ادامه می‌خوانید؛ و بخش دوم نیز در نوشتاری دیگر منتشر می‌شود:

۱. خلاصه مهم‌ترین فرمایش‌های رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره با آمریکا را در سال ۱۴۰۴ عبارتند از:

بیانات در دیدار جمعی از مسئولان ارشد سه قوه، ۱۴۰۴/۰۱/۲۶: [۱]

- مسائل کشور را به این گفتگوها گره نزنید؛ این تأکید من است. اشتباهی که در برجام کردیم، اینجا تکرار نشود.... به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوش‌بین باشیم، نه به صورت افراطی بدبین باشیم.

دومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی، ۱۴۰۴/۰۳/۲۸: [۲]

- ملّت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایستد ــ همچنان که تا حالا ایستاده ــ در مقابل صلح تحمیلی (هم) محکم می‌ایستد.

بیانات در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (علیه‌السّلام)، ۱۴۰۴/۰۶/۰۲: [۳]

- این کسانی که تحلیل می‌کنند که «چرا با آمریکا مذاکره‌ی مستقیم نمی‌کنید، مسائلتان را حل نمی‌کنید»، به نظر من ظاهربینند. باطن قضیّه این نیست؛ این مسئله حل‌نشدنی است. او می‌خواهد که ایران گوش‌به‌فرمان آمریکا باشد.

سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران، ۱۴۰۴/۰۷/۰۱: [۴]

- مذاکره‌ی با دولت آمریکا، اوّلاً هیچ کمکی به منافع ملّی ما نمی‌کند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.

- اگر چنانچه شما با این تهدید رفتید مذاکره کردید، معنایش این است که ما در مقابل هر تهدیدی فوراً می‌ترسیم، می‌لرزیم و تسلیم طرف مقابل می‌شویم؛ این تهدیدپذیری اگر به وجود آمد، دیگر انتها نخواهد داشت.

- آنچه می‌گویند به عنوان امتیاز می‌دهیم، دروغ است. این طرف مقابل ما در همه‌چیز خُلف وعده می‌کند، در همه‌چیز دروغ می‌گوید، فریب اِعمال می‌کند.

- مذاکره‌ی با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور دارد که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران‌ناپذیر هستند.

- قبول مذاکره‌ای را که با تهدید همراه است، هیچ ملّت باشرفی انجام نمی‌دهد، هیچ سیاستمدار خردمندی هم آن را تصدیق نمی‌کند.

- به نظر من مذاکره‌ی با آمریکا برای مسئله‌ی هسته‌ای و شاید برای مسائل دیگر، بن‌بست محض است.

- برای او مفید است؛ این مذاکره برای آن رئیس‌جمهور فعلی آمریکا مفید است؛ او سرش را بالا خواهد گرفت، خواهد گفت من ایران را تهدید کردم و او را آوردم پای میز مذاکره نشاندم.

بیانات در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی، ۱۴۰۴/۰۷/۲۸: [۵]

- معامله‌ای که با زورگویی نتیجه‌ی آن از پیش معلوم باشد، معامله نیست، تحمیل است؛ و ملّت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت.

بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان، ۱۴۰۴/۰۸/۱۲: [۶]

- اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. ... ذات استکباری آمریکا بجز تسلیم چیز دیگری را قبول نمی‌کند.

بیانات در روز میلاد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) و در سالگرد شهید سلیمانی، ۱۴۰۴/۱۰/۱۳: [۷]

- دشمن خبیث البتّه فریبگر و دروغ‌گو است؛ ما به حرف او اعتمادی نداریم.

- مردم در جنگ دوازده‌روزه خودشان دیدند، مشاهده کردند؛ آنهایی هم که می‌گفتند راه‌حلّ مشکلات کشور مذاکره‌ی با آمریکا است، دیدند که چه شد؛ وسط مذاکره‌ی با آمریکا، دولت ایران مشغول مذاکره‌ی با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده‌ کردن نقشه‌ی جنگ بود!

بیانات رهبر شهید به مناسبت چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۴۰۴/۱۱/۱۲: [۸]

- آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد، ملّت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانع است.

- اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد.

بیانات رهبر شهید در دیدار مردم آذربایجان شرقی، ۱۴۰۴/۱۱/۲۸: [۹]

- امام حسین (علیه‌السّلام) فرمود: «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید»؛ [۱۰][۱۱][۱۲]

کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند. ملّت ایران در واقع می‌گویند: ملّتی مثل ما، با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی، با سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت نخواهد کرد.

- اگر بنا شد مذاکره‌ای انجام بگیرد، تعیین نتیجه‌ی مذاکره از قبل، یک کار غلط و ابلهانه‌ای است.

۲ - بیانات در جمع اقشار مختلف مردم

در اوّلین روز سال، ۱۴۰۴/۰۱/۰۱:

- نکته‌ی اوّل که نکته‌ی مهم است، این است که آمریکایی‌ها بدانند که در مواجهه‌ی با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. مطلب دوّم: آنها و غیرِ آنها بدانند که اگر خباثتی نسبت به ملّت ایران انجام بدهند، سیلی سخت خواهند خورد. [۱۳]

۳ - بیانات در خطبه‌های نماز عید فطر

خطبه‌های نماز عید فطر در مصلای امام خمینی، ۱۴۰۴/۰۱/۱۱:

- همه بدانند! مواضع ما همان مواضعی است که بود، دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همان است که بود. تهدید می‌کنند که شرارت خواهند کرد. البتّه ما خیلی اطمینان نداریم و احتمال زیاد نمی‌دهیم که از بیرون شرارتی انجام بگیرد، امّا اگر شرارتی انجام بگیرد، قطعاً ضربه‌ی متقابلِ محکم خواهند خورد. و اگر به فکر این باشند که در داخل کشور فتنه راه بیندازند، مثل بعضی از سال‌های قبل که راه‌انداختند، جوابشان را خود ملّت ایران خواهند داد، همچنان که در گذشته دادند. خداوند شما را موفّق و مؤیّد بدارد. [۱۴]

۴ - بیانات در دیدار جمعی از مسئولان ارشد سه قوه

به مناسبت آغاز سال جدید هجری شمسی، ۱۴۰۴/۰۱/۲۶:

- یک جمله راجع به این گفتگوهای عمان عرض بکنیم. من این نکته را می‌خواهم بگویم که این گفتگوها، یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه است؛ یعنی وزارت خارجه ده‌ها کار دارد که یکی‌اش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلی است که حالا اخیراً مطرح شده. سعی کنید مسائل کشور را به این گفتگوها گره نزنید؛ این تأکید من است. اشتباهی که در برجام کردیم، اینجا تکرار نشود. آنجا ما همه‌چیزمان را منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات؛ یعنی کشور را شرطی کردیم.

- ضمناً، به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوش‌بین باشیم، نه به صورت افراطی بدبین باشیم؛ این هم بالاخره یک کاری است، ‌یک حرکتی است، تصمیم‌گیری شده، دارد اجرا می‌شود و در این قدم‌های اوّل هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده، بعد از این هم بایستی کاملاً با دقّت دنبال بشود ــ خطوط قرمز مشخّص است؛ برای طرف مقابل هم مشخّص است، برای ما هم مشخّص است ــ و مذاکرات به شکل خوب دنبال بشود. ممکن است به نتیجه برسد، ممکن است نرسد؛ نه خیلی خوش‌بینیم، نه خیلی بدبینیم. البتّه به طرف مقابل خیلی بدبینیم، طرف مقابل را قبول نداریم، می‌شناسیم طرف مقابل را، امّا به توانایی‌های خودمان خوش‌بین هستیم، می‌دانیم که ما خیلی کارها می‌توانیم انجام بدهیم، شیوه‌های خوبی بلد هستیم. [۱۵]

۵ - بیانات در مراسم بزرگداشت شهید رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت

در اوّلین سالروز شهادت شهید رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت، ۱۴۰۴/۰۲/۳۰:

- در (زمان) ریاست جمهوری، در اوّلین مصاحبه‌ای که کرد، خبرنگار از ایشان پرسید که آیا شما با آمریکا مذاکره می‌کنید؟ صریح و بدون هیچ ابهامی گفت: خیر؛ و نکرد. اجازه نداد که دشمن بتواند بگوید که من با تهدید، با تطمیع، با حیله توانستم ایران را پای میز مذاکره بکشانم؛ نگذاشت. اینکه طرف‌ها اصرار بر مذاکره‌ی مستقیم می‌کنند، به خاطر این است؛ یک بخش عمده‌اش این است؛ ایشان اجازه نداد. البتّه مذاکرات غیر مستقیم زمان ایشان هم بود، مثل حالا که هست؛ البتّه بدون نتیجه؛ حالا هم گمان نمی‌کنیم به نتیجه برسد؛ نمی‌دانیم چه خواهد شد.

- طرف آمریکایی که در این مذاکراتِ غیر مستقیم وارد صحبت می‌شوند و گفتگو می‌کنند، سعی کنند یاوه‌گویی نکنند. اینکه بگویند ما به ایران اجازه‌ی غنی‌سازی نمی‌دهیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه‌ی این و آن نیست؛ جمهوری اسلامی سیاستی دارد، روشی دارد، سیاست خودش را تعقیب می‌کند. [۱۶]

۶ - بیانات در مراسم سی و ششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی

در جوار مرقد مطّهر امام راحل، ۱۴۰۴/۰۳/۱۴:

- «استقلال» به معنای قطع رابطه‌ی با محیط پیرامون و دنیا نیست؛ بعضی‌ها مغالطه نکنند که بگویند ما خودمان را منزوی کردیم؛ نخیر، «استقلال» به معنای عدم ارتباط با کسی نیست. معنای «استقلال» این است که کشور ایران، ملّت ایران، روی پای خودش بِایستد، به این و آن تکیه نکند، خودش تشخیص بدهد، خودش تصمیم بگیرد، خودش عمل کند؛ این معنای «استقلال ملّی» است. معنای «استقلال» این است، منتظر چراغ سبز آمریکا و امثال آمریکا نباشد؛ نگران چراغ قرمز آمریکا و امثال آمریکا نباشد؛ تشخیص با خود ملّت ایران، تصمیم‌گیری با خود ملّت ایران و اقدام در هر جایی که لازم باشد با خود ملّت ایران است؛ دیگران، قدرت‌ها، آمریکا، دیگری، موافق باشند یا مخالف باشند اهمّیّت ندارد؛ این معنای «استقلال» است.

- اصل بعدی اصل «مقاومت» است. «مقاومت» یعنی در برابر اراده‌ی قدرت‌های بزرگ، انسان سر خم نکند؛ اگر به چیزی اعتقاد دارد، چیزی را لازم می‌داند یا چیزی را ممنوع می‌داند، بر طبق عقیده‌ی خودش عمل کند و در مقابل اراده‌ی دشمن، تحمیل دشمن، زورگویی دشمن، سر خم نکند؛ این معنای «مقاومت» است. یکی از اجزای «استقلال ملّی» هم «مقاومت» است.

- امروز گاهی ما می‌بینیم در بعضی از گفتارها می‌گویند «عقلانیّت»، اسم «عقلانیّت» را می‌آورند، (امّا) منظورشان از «عقلانیّت» این است که ما برویم در مقابل آمریکا سر خم کنیم؛ می‌گویند این «عقلانیّت» است! مقصودشان این است که ما تسلیم قدرت زورگو بشویم؛ این را «عقلانیّت» می‌دانند! این‌ها «عقلانیّت» نیست. «عقلانیّت»، عقلانیّت امام است؛ همان چیزی است که توانست این ملّت را پیش ببرد، این ملّت را قوی کند، مقتدر کند، در دنیا آبرومند کند، موجّه کند و آینده‌ی روشنی را در مقابل این ملّت بگذارد. ان‌شاءالله کشور با عقلانیّتی که امام پایه‌گذاری کردند می‌تواند به پیشرفت برسد، می‌تواند به امنیّت پایدار برسد، می‌تواند به رفاه عمومی برسد و در محیط بین‌الملل هم می‌تواند از آنچه هست ارتقاء بیشتری پیدا کند. این مسئله‌ی مربوط به امام.

- حرف اوّل آمریکایی‌ها این است که شماها اصلاً صنعت هسته‌ای نداشته باشید، ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشد، شما در رادیودارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب‌شیرین‌کن به ما احتیاج داشته باشید، در ده‌ها رشته‌ی مهمّ دیگر به ما وابسته باشید و اصلاً صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند ــ الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم که این‌ها در همین چند سال تربیت شده‌اند ــ همه‌ی این‌ها را ما مأیوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده‌ی کشور خودمان ناامید کنیم؛ آمریکایی‌ها این را می‌خواهند، این را می‌گویند، این را از ما مطالبه می‌کنند؛ سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته را با زبان‌های گوناگون تکرار می‌کنند. آن‌ها با پیشرفت ایران مخالفند، با استغنای ملّت ایران مخالفند.

- اوّلین مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرف‌های آمریکایی و غیره می‌گوییم این است که شما چه‌کاره‌اید؟ چرا دخالت می‌کنید که ایران باید غنی‌سازی داشته باشد یا نداشته باشد؟ به شما چه؟ [۱۷]

۷ - دومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی

پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران، ۱۴۰۴/۰۳/۲۸:

- این حادثه ــ حادثه‌ی تهاجم ابلهانه و خباثت‌آلود رژیم صهیونیستی به کشورمان ــ در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم و باواسطه مشغول مذاکره بودند؛ هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه‌ی این باشد که یک حرکت نظامی یا یک حرکت تندی و سختی وجود دارد.

- البتّه از اوّل حدس زده می‌شد که در این حرکت خباثت‌آمیز رژیم صهیونیستی، آمریکا هم دخالت دارد؛ ولی با این حرف‌های اخیری که این‌ها می‌زنند، این حدس روزبه‌روز تقویت می‌شود. ملّت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایستد ــ همچنان که تا حالا ایستاده ــ در مقابل صلح تحمیلی (هم) محکم می‌ایستد. ملّت ایران در مقابل تحمیل، تسلیم هیچ‌کس نمی‌شود. من انتظار دارم که صاحبان فکر و صاحبان بیان و قلم، به‌خصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان، این معانی و این مفاهیم را بیان کنند، تبیین کنند، برای مخاطبین روشن کنند، اجازه ندهند که دشمن با تبلیغات فریب‌کارانه‌ی خودش حقیقت را دگرگون جلوه بدهد.

- مطلب آخر هم اینکه اخیراً رئیس‌جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما را تهدید می‌کند؛ هم تهدید می‌کند، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملّت ایران صریحاً می‌خواهد که بیایید تسلیم من بشوید! وقتی انسان این چیزها را مشاهده می‌کند، واقعاً تعجّب می‌کند. اوّلاً تهدید را به کسی بکنند که از تهدید آن‌ها می‌ترسد. ملّت ایران نشان داده که در مقابل تهدیدِ تهدیدکنندگان دچار ترس نمی‌شود... ملّت ایران تسلیم‌شدنی نیست. ما تعرّض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرّض احدی را هم قبول نمی‌کنیم و تسلیم تعرّض هیچ‌کس نمی‌شویم؛ این منطق ملّت ایران است، این روحیه‌ی ملّت ایران است. [۱۸]

۸ - سومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی

پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران، ۱۴۰۴/۰۴/۰۵:

- نکته‌ای که من می‌خواهم به عنوان یک نقطه‌ی اساسیِ عرایضم عرض بکنم این است که رئیس‌جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. «تسلیم بشود»! بحث غنی‌سازی دیگر نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است.

- البتّه این حرف برای دهان رئیس‌جمهور آمریکا خیلی بزرگ است. ایرانِ باعظمت، ایرانِ با این تاریخ، ایرانِ با این فرهنگ، ایرانِ با این عزم پولادین ملّی، اسم «تسلیم» برای یک چنین کشوری مایه‌ی استهزای کسانی است که ملّت ایران را می‌شناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی را لو داد؛ آمریکایی‌ها از اوّلِ انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه می‌افکنند، هر دفعه‌ای هم یک بهانه‌ای دارند: یک بار حقوق بشر است، یک بار دفاع از دموکراسی است، یک بار حقوق زن است، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله‌ی هسته‌ای است، یک بار مسئله‌ی ساخت موشک است؛ بهانه‌های گوناگونی می‌آورند، امّا باطن قضیّه یک چیز بیشتر نیست و آن «تسلیم ایران» است. قبلی‌ها نمی‌گفتند این را، چون این قابل قبول نیست؛ در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملّتی بگویند بیایید تسلیم بشوید، لذا آن را زیر عناوین دیگری پنهان می‌کردند. این شخص لو داد آن حقیقت را، نشان داد و فهماند که آمریکایی‌ها فقط به تسلیم ایران راضی می‌شوند و نه به کمتر از آن. و این یک نقطه‌ی مهمّی است! ملّت ایران بدانند (علّت) معارضه‌ی با آمریکا این است و این اهانت بزرگ به ملّت ایران را آمریکایی‌ها دارند و چنین اتّفاقی هم هرگز نخواهد افتاد؛ هرگز نخواهد افتاد. [۱۹]

۹ - بیانات در مراسم عزاداری شهادت امام رضا

در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (علیه‌السّلام)، ۱۴۰۴/۰۶/۰۲:

- این کسانی که می‌گویند «آقا! شعار ندهید علیه آمریکا، عصبانی می‌شوند، با شما دشمنی می‌کنند»، این‌ها ظاهربینند. این کسانی که تحلیل می‌کنند که «چرا با آمریکا مذاکره‌ی مستقیم نمی‌کنید، مسائلتان را حل نمی‌کنید»، به نظر من ظاهربینند. باطن قضیّه این نیست؛ این مسئله حل‌نشدنی است. او می‌خواهد که ایران گوش‌به‌فرمان آمریکا باشد. ملّت ایران از چنین اهانت بزرگی به‌شدّت رنجیده می‌شود و در مقابل آن کسانی و آن کسی که چنین توقّع غلطی از ملّت ایران دارد، با همه‌ی قدرت می‌ایستد. جنگ اخیر هم به خاطر همین بود. [۲۰]

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پانویس

۱. ↑ بیانات رهبر شهید در دیدار جمعی از مسئولان ارشد سه قوه، ۱۴۰۴/۰۱/۲۶.

۲. ↑ بیانات رهبر شهید در دومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی، ۱۴۰۴/۰۳/۲۸.

۳. ↑ بیانات رهبر شهید در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (علیه‌السّلام)، ۱۴۰۴/۰۶/۰۲.

۴. ↑ بیانات رهبر شهید خطاب به ملت ایران، ۱۴۰۴/۰۷/۰۱.

۵. ↑ بیانات رهبر شهید در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی، ۱۴۰۴/۰۷/۲۸.

۶. ↑ بیانات رهبر شهید در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان، ۱۴۰۴/۰۸/۱۲.

۷. ↑ بیانات رهبر شهید در روز میلاد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) و در سالگرد شهید سلیمانی، ۱۴۰۴/۱۰/۱۳.

۸. ↑ بیانات رهبر شهید به مناسبت چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۴۰۴/۱۱/۱۲.

۹. ↑ بیانات رهبر شهید در دیدار مردم آذربایجان شرقی، ۱۴۰۴/۱۱/۲۸.

۱۰. ↑ خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسین علیه السلام، ج۱، ص۲۶۷.

۱۱. ↑ ابن اعثم، احمد، الفتوح، ج۵، ص۱۴.

۱۲. ↑ محمدی ری شهری، محمد، دانشنامه امام حسین بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۳، ص۳۵۲.

۱۳. ↑ بیانات رهبر شهید در جمع اقشار مختلف مردم، ۱۴۰۴/۰۱/۰۱.

۱۴. ↑ بیانات رهبر شهید در خطبه‌های نماز عید فطر، ۱۴۰۴/۰۱/۱۱.

۱۵. ↑ بیانات رهبر شهید در دیدار جمعی از مسئولان ارشد سه قوه، ۱۴۰۴/۰۱/۲۶.

۱۶. ↑ بیانات رهبر شهید در مراسم بزرگداشت شهید رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت، ۱۴۰۴/۰۲/۳۰.

۱۷. ↑ بیانات رهبر شهید در مراسم سی و ششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی، ۱۴۰۴/۰۳/۱۴.

۱۸. ↑ بیانات رهبر شهید در دومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی، ۱۴۰۴/۰۳/۲۸.

۱۹. ↑ بیانات رهبر شهید در سومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی، ۱۴۰۴/۰۴/۰۵.

۲۰. ↑ بیانات رهبر شهید در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (علیه‌السّلام)، ۱۴۰۴/۰۶/۰۲.

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