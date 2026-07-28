به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «درور شالوم» ژنرال بازنشسته و رئیس پیشین بخش پژوهش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگویی با روزنامه «یدیعوت آحرونوت» در حاشیه کنفرانس امنیت ملی، با اشاره به تداوم جنگ پس از نزدیک به سه سال، اظهار داشت که اگرچه ارتش این رژیم در میدان نبرد به موفقیت‌های عملیاتی دست یافته، اما در سطح راهبردی با شکستی بزرگ مواجه شده است.

وی تصریح کرد که هنوز هیچ‌یک از جبهه‌های درگیری به نتیجه نهایی نرسیده و اسرائیل نتوانسته اهداف استراتژیک خود را محقق کند.

شالوم با اشاره به وضعیت غزه، لبنان و ایران گفت: حماس همچنان پابرجاست، حزب‌الله از خلع سلاح فاصله زیادی دارد و برنامه هسته‌ای ایران نیز با وجود برخی حملات همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، تهران اکنون در حال مذاکره با آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای است و در چنین شرایطی، جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و حتی روابط آن با واشنگتن نیز دیگر در بهترین وضعیت نیست.

این مقام سابق امنیتی همچنین با انتقاد از خروج دولت نخست دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای، اظهار داشت که در همان زمان از نبود «برنامه جایگزین» برای این تصمیم ابراز نگرانی کرده بود.

وی گفت خروج از توافق، ایران را به سمت کاهش تعهدات هسته‌ای سوق داد و در نهایت گزینه نظامی را به واقعیت نزدیک‌تر کرد. شالوم همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره وقایع هفتم اکتبر، جنگ غزه و پرونده ایران شد تا عملکرد مسئولان سیاسی، نظامی و اطلاعاتی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس پیشین دایره سیاسی ـ امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در پایان با تأکید بر ضعف تفکر راهبردی در ساختار حاکمیت این رژیم، خواستار اتخاذ ابتکارهای سیاسی و امنیتی جدید شد.

وی ضمن تأکید بر لزوم ادامه فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی علیه ایران، اذعان کرد که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی از طریق حملات هوایی یا اتکا به برخی گروه‌ها، «تصوری واهی» بوده است و افزود رژیم صهیونیستی برای خروج از بحران کنونی، بیش از هر زمان دیگری به یک راهبرد جامع سیاسی و امنیتی نیاز دارد.

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