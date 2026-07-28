سپاه پاسداران ترجمان آیات مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، آیت الله سید محی الدین طاهری شیرازی امروز در آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) که با حضور سردار سرتیپ جعفر اسدی و سرداران یداللهی و کوشکی و فرمانده یگان امنیتی امین ولایت برگزار شد، با اشاره به نقش نیروهای مسلح در پاسداری از انقلاب اسلامی افزود: ملت بزرگ ایران از ابتدای انقلاب تا امروز، خصوصاً نیروهای نظامی و به‌ویژه سپاه قهرمان، آیات مقاومت را ترجمه کردند و با حضور در میدان‌های مختلف، پوزه دشمنان مسلح را به خاک مالیدند و عظمت جمهوری اسلامی را به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت جهان اسلام تثبیت کردند.

وی با اشاره به جنگ‌های مختلف از جمله جنگ رمضان، جنگ دوازده‌روزه و دفاع مقدس گفت: در همه این میدان‌ها، فرماندهان و نیروهای رزمنده ما با تمام توان ایستادند و موفقیت‌های بزرگ به دست آوردند. اگرچه در جنگ رمضان، قلب ملت ایران با شهادت قائد بزرگ و عزیزمان سوخت، اما خلف صالح او با تدبیر و شجاعت در برابر دشمنان ایستاد.

آیت الله طاهری با تجلیل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: درود خدا بر سپاهیانی که در دوران حضرت امام(ره) این نام بر آنان نهاده شد؛ شما بودید که انقلاب را حفظ کردید، نظام اسلامی را قدرتمند کردید و دشمنان اسلام را ذلیل ساختید. امروز اسرائیل، که روزی در دنیا ادعای قدرت داشت، چنان خوار شده که محتاج آمریکا برای نجات خود است.

وی با اشاره به تقاضای امت اسلامی درباره انتقام از جنایتکاران کودک‌کش افزود: ان‌شاءالله سپاهیان، پاسداران و ارتشیان دلاور ضربه اصلی را بر این جنایتکاران وارد خواهند کرد و دل ملت ایران و جهان اسلام را شاد خواهند ساخت.

تولیت حرم مطهر سید علاءالدین حسین(ع) در بخش پایانی سخنانش با یادآوری مقام سرداران شهید استان فارس، از جمله سرلشکر شهید صالح اسدی ، سرلشکر شهید سید مجید خادمی و سرلشکر شهید غلامحسین غیب پرور گفت: این عزیزان به ملکوت اعلی پیوستند اما برکات وجودی آنان همچنان نصیب ملت ایران است. امروز نیز سرداران عزیز اسدی و رودکی به‌عنوان شهدای زنده انقلاب مورد تجلیل قائد شهید و معظم انقلاب قرار گرفته‌اند و ما به وجود این شخصیت‌های ارزشمند افتخار می‌کنیم.