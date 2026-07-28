به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه تشدید رویارویی میان صنعا و ریاض، نیروهای مسلح یمن طی عملیاتی پهپادی، بخش‌هایی از زیرساخت‌های انتقال نفت عربستان را هدف قرار دادند. سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد این عملیات با استفاده از پهپادهای کم‌هزینه انجام شده و تأسیسات مرتبط با انتقال نفت خام به بندر ینبع در غرب عربستان را هدف قرار داده است.

به گفته وی، این حمله در پاسخ به ورود پهپادهای وابسته به عربستان به حریم هوایی یمن صورت گرفته است.

اگرچه در بیانیه رسمی صنعا نامی از خط لوله راهبردی «شرق ـ غرب» برده نشده، اما ناظران معتقدند اهداف مورد حمله، با این مسیر انتقال نفت مرتبط بوده‌اند.

این خط لوله که روزانه ظرفیت انتقال حدود هفت میلیون بشکه نفت خام از منطقه شرقی عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ را دارد، پس از محدود شدن صادرات نفت از بنادر خلیج فارس، اهمیت راهبردی بیشتری برای ریاض یافته است.

به گفته منابع تحلیلی، استفاده صرف از پهپادها و عدم به‌کارگیری موشک‌های بالستیک در این عملیات، نشان می‌دهد اهداف مورد نظر در نقاط مختلفی قرار داشته و حمله با هدف آسیب رساندن به مراکز حساس شبکه انتقال نفت طراحی شده است.

این رویکرد، بیانگر تلاش نیروهای یمنی برای افزایش فشار بر زیرساخت‌های اقتصادی عربستان در کنار تداوم تقابل نظامی است.

این حمله یادآور عملیات سال ۲۰۱۹ علیه تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در خریص و بقیق است؛ عملیاتی که موجب توقف موقت حدود ۵.۷ میلیون بشکه از تولید روزانه نفت عربستان، معادل نزدیک به نیمی از تولید این کشور، و همچنین اختلال در تولید گاز همراه نفت شد.

کارشناسان بر این باورند که تکرار چنین حملاتی می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اقتصادی ریاض را در صورت تداوم درگیری‌ها بیش از گذشته افزایش دهد.

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